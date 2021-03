Döbeln

E-Bikes sind teuer und um so interessanter für Langfinger. Das bekam jetzt der Besitzer eines solchen Zweirades in Döbeln zu spüren. Ein schwarzes E-Bike der Marke Cube ist am Mittwoch an der Lommatzscher Straße gestohlen worden. Der Besitzer hatte es vor einem Wohnhaus in einem Fahrradständer angeschlossen. Der Stehlschaden beträgt etwa 1 800 Euro. Verschwunden ist das Elektro-Fahrrad zwischen 3 und 14 Uhr.

Von daz