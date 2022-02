Waldheim

Auf Waldheims steinigster Baustelle geht es wieder voran. Die Mitarbeiter der Freiberger Firma Berg-, Stollen- und Tunnelbau (BST) sichern gerade die Felsen am Majoranberg. Denn dort droht Steinschlag. Seit kurzem steht am Fuße des Massaneier Berges auch ein großer Kran. Über 170000 Euro investiert die Stadt Waldheim in die Felssicherung.

Maßanfertigung aus Edelstahl

Gebohrt wird in der Gegend um den Waldheimer Schmiedeweg nicht nur in Zahnarztpraxis von Dr.med. dent. Anke Fichtner. Wesentlich größere Löcher mit wesentlich größeren und lauteren Bohrern treiben derzeit die Mitarbeiter der Firma BST Freiberg in den Hang des Majoranberges.

„Derzeit wird an den Fundamenten für den Steinfangzaun gearbeitet“, sagt Toralf Pönisch vom Waldheimer Tiefbauamt. Der Fangzaun wiederum ist eine Spezialität aus der Schweiz. „Es ist eine Maßanfertigung aus Edelstahl“, sagt Toralf Pönisch. Und da es gerade in den alpinen Ländern viel Erfahrung mit Felsen und Felssicherung gibt, verwundert auch die Herkunft des Zauns für einen Waldheimer Hügel nicht weiter. 50 Meter ist der Zaun für den Majoranberg lang, der herab stürzendes Geröll aufhält. Damit ihn das nicht umschmeißt, sichern ihn Zugseile zusätzlich ab.

Vorhaben wird teurer

Begonnen hatten die Arbeiten bereits im vergangenen Jahr. Zwischenzeitlich kamen sie aber mal zum Erliegen, weil der Stahlfangzaun noch nicht fertig war. Rund 135600 Euro sollte das ursprünglich kosten. Bereits im November kam der Nachtrag. Diesen bewilligte der Technische Ausschuss des Stadtrates. Das Vorhaben verteuerte sich erheblich um knapp ein Viertel der Gesamtbaukosten um knapp 35 000 Euro.

Den größten Batzen der Mehrkosten macht ein zusätzlicher leichter Fangzaun aus, der rund 24000 Euro kostet. Als die Baufirma das Gelände freilegte, stieß sie im unteren Bereich auf eine beschädigte Mauer. Den geplanten Steinfangzaun zu verlängern, wurde als ineffektiv angesehen, da dieser dafür ausgelegt ist, größere Energien abzufangen. Darum musste ein leichter Fangzaun her. Auch das Beseitigen abgestorbener Bäume und das Entfernen von Strauchbewuchs kostete mehr Geld, als geplant.

Notwendigkeit schon 22 Jahren erkannt

Die bisherigen Schutzvorrichtungen vor Steinschlag am Majoranberg sind laut Toralf Pönisch älter als 20 Jahre. „Sie entsprechen nicht mehr den Anforderungen und stehen zum Teil auf Privatgrundstücken.“ Waldheim ist verpflichtet, den Berg so sichern, dass herabfallendes Geröll weder Menschen noch Sachen gefährdet. Verkehrssicherheitspflicht heißt das.

Der Majoranberg ist nicht die einzige Stelle, wo die Stadt Waldheim Felsen sichern muss. So verhindern Stahlnetze am Meinsberger Berg, dass Geröll abgeht. An einem Hang im Bereich des Kornhauses wurde die Stadt ebenfalls aktiv. Das war vor 22 Jahren. Dort ließ Waldheim ebenso wie am Meinsberger Berg ein Stahlnetz über den Felsen ziehen und verankern. Interessant: Als diese Felssicherung 2000 im Technischen Ausschuss Thema war, schätzte der damalige Tiefbauamtsleiter Michael Wittig, dass auch der Majoranberg „in nächster Zeit“ eine Felssicherung nötig habe.

Von Dirk Wurzel