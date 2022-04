Döbeln: Ehemalige Russischlehrerin bringt Ukraine-Flüchtlingen Deutsch bei

Döbeln

Am Lessing-Gymnasium in Döbeln können Geflüchtete aus der Ukraine Deutsch lernen. Die ehemalige Russischlehrerin Monika Brosch aus Grimma gibt Deutschkurse und spricht darüber im DAZ-Interview.

Frage: Frau Brosch, wie ist denn die erste Woche gelaufen?

Monika Brosch: Chaos. Vorbereitet hatte ich mich auf 20 Leute. Tatsächlich sind dann aber 60 erschienen, darunter auch viele Kinder. Da haben wir dann gefragt: wie sie heißen, woher sie kommen und so weiter. Am Ende haben wir festgestellt, dass wir neu strukturieren müssen. So dass ich denke, dass wir ab nächstem Dienstag drei Gruppen zu je 20 Personen haben werden.

Ich habe dann ein klares Statement gegeben, wer ich bin. Denn ich hatte schon die Woche vorher Bauchschmerzen. Ich dachte: Oh Gott, jetzt stellst du dich da hin und redest auf die Ukrainer fließend russisch ein. Aber die Geflüchteten hatten damit keine Probleme und haben gesagt, dass sie froh sind, miteinander kommunizieren zu können.

Wie sehr unterscheiden sich Ukrainisch und Russisch?

Ich würde sagen 60 Prozent stimmen überein. Wenn ich passiv zuhöre, verstehe ich schon sehr viel. Mir scheint, dass die Grammatik ein wenig anders ist und auch die Aussprache. Ich werde mich auf jeden Fall damit beschäftigen, damit ich das hinkriege.

In einem älteren Interview mit der DAZ hatten sie gesagt, dass sie in Russland ihre schönste Zeit hatten. Inwiefern hat sich denn ihre Einstellung geändert?

An meiner Haltung zum Land und zur Kultur hat sich nichts geändert. Was können denn Tschaikowsky oder ein Dostojewski für den Krieg? Aber mein russischer Freundeskreis, das waren schon so 60 Personen, zu denen ich ununterbrochen seit Jahrzehnten Kontakt hatte, der ist um die Hälfte geschrumpft.

Ich hatte ein klare Haltung verlangt. Obwohl meine Freunde besonders an der Lomonossow-Universität Moskau zu suchen sind und man davon ausgeht, dass diese etwas im Kopf haben, ist dem bei weitem nicht so. Die Mehrzahl an der Uni unterstützt Putin.

Ich habe zu denen dann auch den Kontakt abgebrochen, weil ich mir den Blödsinn nicht mehr anhören will, den sie von sich geben. Die anderen 30 teilen sich auch nochmal. Die Hälfte davon ist in der Opposition, die tun was sie können und haben keine Angst. Die andere Hälfte ist gegen das Regime und hat Angst. Aber die verurteile ich nicht, da ich nicht wüsste, wie ich mich verhalten würde.

Zurück zum Sprachkurs – wie geht’s denn da weiter?

Ich habe die Ukrainer gefragt, was sie von diesem Kurs erwarten. Die Antwort war, dass sie so schnell wie möglich Deutsch lernen wollen, um im Alltag zurechtzukommen. Das wird also ein Einstiegskurs nicht im klassischen Sinn, sondern ein Einstiegskurs in die Gesellschaft. Natürlich fangen wir mit Begrüßen und Vorstellen an. Aber weiter geht es mit: Wie verhalte ich mich auf der Bank? Was muss ich im Supermarkt sagen? Also das ganze Praktische.

Und wie sind da bisher die Rückmeldungen?

Sie sind schon dankbar, aber ich habe auch gleich gesagt, dass ich das eigentlich nicht will. Einmal danke sagen, reicht mir. Für mich ist das selbstverständlich und ich drehe sonst am Rad, wenn ich nichts Konkretes mache.

Haben Sie vielleicht wegen ihrer besonderen Beziehung zu Russland helfen wollen?

Das würde ich nicht so sagen. Ich habe auch schon 2015 ganz viel geholfen, als wir Syrer an der Schule hatten. Bis heute habe ich zu den syrischen Kindern noch Kontakt und besuche diese auch. Am Ende ist mir mein Verhältnis zu Russland egal. Hier geht es um Kriegsverbrechen.

Von Philip Fiedler