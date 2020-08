Döbeln: Einbrecher dringen in Keller von Mehrfamilienhäusern ein

Döbeln

Unbekannte Einbrecher sind gewaltsam in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Schillerstraße in Döbeln eingedrungen. Dort brachen sie ein Kellerabteil auf. Daraus entwendeten die Kriminellen mehrere Fahrradteile im Wert von etwa 200 Euro. Der Sachschaden fällt um einiges höher aus und wird auf über 1 000 Euro geschätzt. Der Tatzeitraum liegt zwischen vergangenem Freitag, 16 Uhr und Montag, 7.30 Uhr.

Zum zweiten Mal zugeschlagen

Auch in der Döbelner Feldstraße verschafften sich Einbrecher offenbar in der Nacht zum Dienstag über ein Fenster Zutritt in den Keller eines Mehrfamilienhauses. Ob dort etwas gestohlen wurde, ist ebenso noch nicht bekannt wie die Schadenshöhe.

Von daz