Döbeln: Einbrecher stehlen Fahrrad aus Keller

Döbeln

Einbrecher verschafften sich in der Straße der Jugend in Döbeln Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und in der Folge in den Kellerbereich des Gebäudes. Dort brachen sie insgesamt vier Kellerabteile gewaltsam auf. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter aus einem Abteil ein schwarzes Fahrrad der Marke Conway und eine Bohrmaschine im Gesamtwert von rund 1 000 Euro. Die Bohrmaschine konnte allerdings später in einem anderen, aufgebrochenen Keller aufgefunden und an den Besitzer zurückgegeben werden. Abschließende Angaben zum Gesamtschaden stehen derzeit noch aus. Der genaue Tatzeitraum liegt zwischen Montag, 16 Uhr und Dienstag, 14 Uhr.

Von daz/obü