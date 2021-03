Döbeln: Einbrecher stehlen Werkzeug aus Garage

Döbeln

Unbekannte Einbrecher haben sich gewaltsam Zutritt in eine Garage an der Wappenhenschstraße in Döbeln verschafft. Anschließend entwendeten sie diverse Arbeitsgeräte und Werkzeuge im Wert von circa 3 000 Euro. Der genaue Tatzeitraum liegt zwischen Montag, 16.15 Uhr und Dienstag, 16.10 Uhr. Angaben zur Höhe des eingetretenen Sachschadens liegen laut Polizeidirektion Chemnitz derzeit noch nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Von daz