Döbeln

Unbekannte Täter hebelten in einer betreuten Wohngemeinschaft in der Straße Am Holländer die Tür zum Wohnraum eines Bewohners auf und verursachten Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Aus dem Zimmer stahlen sie ein Wertbehältnis mit Bargeld, eine Armbanduhr und ein iPhone im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro. Laut Polizeidirektion Chemnitz ereignete sich die Tat irgendwann in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 17 Uhr, und Freitagabend, 18 Uhr.

Von DAZ