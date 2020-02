Döbeln: Einzelhändler müssen mit Missverhältnis klar kommen

Döbeln/Mittelsachsen

Der Einzelhandel im Landkreis ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Etwa ein Fünftel aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Mittelsachsen arbeiten im Handel, Gastgewerbe und Verkehr. Döbeln als Mittelzentrum im Landkreis hat dabei eine besondere Situation vorzuweisen.

Viel Fläche, geringe Kaufkraft

„Es gibt in ihrer Stadt viele Möglichkeiten zum Einkaufen. Das Angebot ist sehr breit gefächert. Doch die Kaufkraft ist verhältnismäßig gering“, erklärte Cindy Krause von der IHK Chemnitz. Die Kammer hatte zum Arbeitskreis Einzelhandel nach Döbeln eingeladen, wo am Montag rund 25 Einzelhändler, Vertreter von Kommunen und Werbegemeinschaften Erfahrungen austauschten und darüber diskutierten, wie Innenstädte wie die von Döbeln attraktiv für Kunden bleiben können.

Ein Missverhältnis

Was die Döbelner Zahlen betrifft, spricht Expertin Cindy Krause sogar von einem „ Missverhältnis“. Die Pro-Kopf-Verkaufsfläche beträgt in der Stadt rund drei Quadratmeter und ist damit fast doppelt so groß wie der durchschnittliche Wert in Mittelsachsen. Die einzelhandelsrelevante Kaufkraft betrug in Döbeln 2019 hingegen nur 6 190 Euro pro Einwohner und liegt damit hinter dem Landkreisdurchschnitt. „Das bedeutet einen hohen Konkurrenzdruck untereinander und auch durch den Onlinehandel“, sagt Krause.

Eigeninitiative gefragt

Für die Döbelner Einzelhändler, gerade auch für die mit kleineren Läden in der Innenstadt, heißt das, zum Teil mit weniger Umsatz klar kommen zu müssen, viel Eigeninitiative zu entwickeln und mit neuen Ideen am Kunden dran zu bleiben. Das Ziel formulierte Thomas Hanns, Dezernent Technischer Bereich im Rathaus: „Für uns alle ist es wichtig, dass der Handel in der Innenstadt auch noch in zehn Jahren funktioniert. Was nützen uns schön sanierte Häuser, wenn die Geschäfte leer stehen und keine Kunden kommen.“

Geringer Leerstand

Wie viele Geschäfte zurzeit in Döbelns City leer stehen und wie viele es überhaupt gibt, wollte Tino Hofmann vom in Frankenberg tätigen Sanierungsträger Bayerngrund wissen. Das konnte ihm aber niemand beantworten. Einen City-Manager, der es hätte wissen können, gab es mal nach dem Hochwasser in Döbeln. „Doch das Projekt ist ausgelaufen“, sagte Grit Neumann, Chefin des Stadtwerberings, der etwa 50 Mitglieder zählt. Ein zentrales Steuerungselement gegen den Leerstand von Läden gebe es also nicht. Das liegt vielleicht auch daran, dass sich dieser in Döbeln in Grenzen hält. Frankenberger Zahlen – Hofmann sprach von 34 Prozent – sind für die Döbelner Innenstadt weit weg. „Schade“, so Neumann, „dass das ehemalige Tchibo-Geschäft an der Bäckerstraße noch nicht wieder belegt ist.“

Online und stationär kombiniert

Neues Stadtmarketing mit neuem Logo und attraktivem Internetportal, verkaufsoffene Sonntage mit noch stärkerem kulturellen Hintergrund, neue Konzepte, wie zum Beispiel für den Weihnachtsmarkt – Thomas Hanns und Grit Neumann legten dar, wie Döbeln am Ball bleibt und noch stärker anlocken will. Daniel Heinrich von „Nähweißchen und Fadenrot“ an der Ritterstraße berichtete aus der Praxis. Für ihn funktioniere das Geschäft mit Stoffen und Nähutensilien nur als Kombination von stationärem und Online-Handel. Für Letzteren nutze er mit seiner Frau die Plattformen Ebay, Amazon und den eigenen Online-Shop. Besondere Aktionen wie Nähkurse seien Zugpferde fürs Ladengeschäft.

Von Olaf Büchel