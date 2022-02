Döbeln: Eltern laufen Sturm wegen medizinischer Versorgung der Kinder

Region Döbeln

Eltern aus der Döbelner Region laufen Sturm. Nach der Schließung der Kinderklinik in Leisnig erwarten sie von der Regierung des Freistaates Sachsen, dass ein adäquates Angebot medizinischer Versorgung für ihre Kinder rund um Döbeln geschaffen wird.

Es läuft seit mehreren Wochen eine Petition dazu. Weit mehr als 600 Unterschriften wurden bisher gesammelt. Und es werden mehr. Die Unterschriftenlisten dafür liegen noch immer aus, unter anderem bei Kinderärzten der Region. Auch Apotheker leisten Unterstützung.

Geld für Mittweida

Während die Petition noch läuft, sind Eltern verwundert: Ein Beitrag aus der LVZ rückt die Angelegenheit für sie in ein neues Licht: Der Landkreis Mittelsachsen unterstützt eine Investition des Freistaates Sachsen in Höhe von rund 20 Millionen Euro – in die Klinik in Mittweida.

Es fließt in genau die Bereiche, die in Leisnig im vergangenen Jahr geschlossen wurden: Gynäkologie, Geburtshilfe und Kinderklinik. Die Entscheidung des Freistaates Sachsen für diese Investition in Mittweida geht auf den Landtags-Beschluss des Doppelhaushaushaltes für den Freistaat vom Mai 2021 zurück.

Unverständlich

Steffi Heiduck aus Altenhof, eine der Unterzeichnerinnen der Petition: „Für uns Eltern ist das unverständlich. Warum baut man erst in Leisnig etwas ab, und dann für Millionen Euro in Mittweida neu wieder auf, obwohl es hier in der Region um Leisnig dringend gebraucht wird.“

Weil der Abbau in Leisnig mit fehlendem medizinischen Personal begründet wurde, fragt sich die Mutter zweier Kinder, woher dann in Mittweida das Personal kommen soll, was für Leisnig angeblich nicht zu bekommen war.

Erste Reaktion aus Dresden

In der Petition bitten die bisher mehr als 600 Unterzeichner um einen Vor-Ort-Termin mit Entscheidern von der Ebene der Landesregierung. Wie Steffi Heiduck auf Nachfrage informiert, gab es eine erste Reaktion vom Petitionsausschuss. Darin hieß es, es liege im Ermessen des Landtages, ob es zu einem Vor-Ort-Termin komme oder nicht. Darüber solle in Dresden erst noch entschieden werden. Eine gesetzliche Verpflichtung zu einem Vor-Ort-Termin gebe es nicht.

Zum Notdienst weit fahren

Die Schließung der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin in Leisnig trifft die Eltern hart. Auch der kinderärztliche Notdienst wird nicht mehr in den Praxen der hiesigen Kinderärzte angeboten. Laut Entscheidung der kassenärztlichen Vereinigung Sachsen absolvieren die Kinderärzte ihren Dienst in Räume am Krankenhaus Mittweida, und auch die Eltern müssen dorthin fahren, wenn ihren Kindern etwas passiert ist.

Vollendete Tatsachen

Innerhalb eines Jahres schloss der private Klinikbetreiber Helios in Leisnig die Geburtenklinik, die Gynäkologie und die Kinderklinik. Die Eltern fühlen sich vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Klinik Mittweida ist rund 25 Kilometer von Leisnig entfernt. Die Entwicklung laufe der Belebung des ländlichen Raums zuwider, heißt es in der Petition. Unterschriftenlisten liegen aus bei Döbelner Kinderärzten und in der Löwen-Apotheke am Markt in Leisnig.

Von Steffi Robak