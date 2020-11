Döbeln: Erst Laterne gefällt, dann mit Gewehr unterwegs

Döbeln/Choren

Gegen einen deutschen Staatsangehörigen ermittelt die Polizei wegen mehrerer Verstöße im Raum Döbeln, so unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie das Betäubungsmittelgesetz und wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Was war passiert? Ein Pkw Renault kam am Dienstag früh im Döbelner Ortsteil Choren von der Straße Nossener Berg nach links ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne, die daraufhin umkippte. Am Fuß des angrenzenden Hanges kam das Auto erst an einem Baum zum Stillstand. Laut Polizeidirektion Chemnitz entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro. Der zunächst unbekannte Fahrer des Renault befand sich nicht mehr vor Ort. Die Suche nach dem Fahrzeugführer, bei der die Polizei auch einen Fährtensuchhund einsetzte, führte zunächst nicht zum Auffinden der Person.

Bei der Untersuchung des Unfall-Autos fanden die Beamten Kennzeichentafeln, die in Radeburg gestohlen worden waren. Am Renault selbst waren gestohlene Zwickauer Kennzeichen angebracht. Außerdem entdeckten die Polizisten im Fahrzeug Hinweise auf den 44-jährigen Eigentümer des Pkw, der möglicherweise der Fahrer zur Unfallzeit war.

Druckluftwaffe sichergestellt

Am Dienstagabend wurde die Polizei dann zum Döbelner Hauptbahnhof gerufen. Dort war einer Zeugin ein Mann aufgefallen, der ein Druckluftgewehr dabei hatte. Alarmierte Polizisten stellten den Mann, bei dem es sich um den 44-Jährigen handelt, der im Verdacht steht, am Morgen den Unfall-Renault gefahren zu haben. Die Druckluftwaffe sowie geringe Mengen Crystal, die er ebenfalls dabei hatte, stellten die Polizisten sicher.

19-Jährige erwischt

Die Polizei kontrollierte Dienstagnacht, gegen 23 Uhr, im Bereich der B 169 in der Gemeinde Großweitzschen die Fahrerin (19) eines Pkw Hyundai. Dabei stellten die Beamten fest, dass am Fahrzeug keine gültigen Kennzeichen angebracht waren und die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein mit der deutschen Staatsangehörigen durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamine. Es folgten eine Blutentnahme im Krankenhaus sowie Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

