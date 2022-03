Döbeln

Ein 43-jähriger Fahrradfahrer ist am Morgen auf der Staatsstraße zwischen Döbeln und Roßwein gegen 5.20 Uhr zwischen den so genannten Klippen und dem Schweizerhaus in Niederstriegis ums Leben gekommen. Ein Auto erfasste das Fahrrad gegen 5.20 Uhr zwischen den so genannten Klippen und dem Schweizerhaus in Niederstriegis. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle an den Folgen des Zusammenstoßes. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt. Die Straße zwischen Döbeln und Roßwein wurde wegen der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Schul- und Linienbusse werden über Littdorf umgeleitet.

Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz nunmehr mitteilt, befuhr die 46-jährige Fahrerin eines Pkw Citroën die Straße in Richtung Döbeln. Ungefähr 100 Meter nach der Kreuzung Schweizerberg soll sie ein ein entgegenkommendes, bisher unbekannten Pkw geblendet haben. Darum sei der Citroën mit einem vorausfahrenden Fahrradfahrer (43) zusammengestoßen.

Der unbekannte Pkw, der die Citroën-Fahrerin geblendet haben soll, soll an der Unfallstelle kurz angehalten haben, dann gewendet und zurück in Richtung Döbeln gefahren sein. Er soll Döbelner Kennzeichen (DL-…) haben. Der/die unbekannte Pkw-Fahrer/in beziehungsweise weitere Zeugen wird/werden gebeten, sich unter Telefon 0371/87 4 00 beim Verkehrsunfalldienst in Chemnitz zu melden.

Von Thomas Sparrer