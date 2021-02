Döbeln: Feuer auf Balkon – Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Döbeln

Feuerwehr und Polizei waren am Sonntagmorgen, gegen 9.40 Uhr, an der Vyskover Straße in Döbeln-Nord im Einsatz. Vermutlich wegen einer Kerze am Fenster hatte es auf einem Balkon gebrannt. Durch die Löscharbeiten konnten die Feuerwehrleute verhindern, dass das Feuer auf das Gebäude übergriff. Weil Rauch in die Wohnung gezogen war, behandelten Rettungsdienst-Mitarbeiter die beiden Bewohner wegen des Verdachts der Rauchgasvergiftung vorsorglich vor Ort. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der entstandene Schaden etwa 1 000 Euro. Die Wohnung ist weiterhin bewohnbar. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässigen Verhaltens, das offenbar zur Brandentstehung führte.

Von daz/obü