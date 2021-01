Döbeln: Feuerwehr rückt zu Küchenbrand aus

Döbeln

Am Dienstagvormittag brannte in einem Wohnhaus in der Vyskover Straße in Döbeln-Nord eine Wohnung. Eine Person wurde von Rettungskräften versorgt. Die Feuerwehr war mit zwei Löschfahrzeugen angerückt. Laut Feuerwehr-Einsatzleiter Thomas Harnisch habe es in der Küche der Wohnung im Hochparterre gebrannt. Die Brandursache sei noch unklar und würde nun ermittelt.

Um 9.54 Uhr sei die Feuerwehr alarmiert worden und zu dem Brand ausgerückt, sagte Einsatzleiter Harnisch weiter. „Es handelt sich um einen Entstehungsbrand der sich auf die Küche begrenzt hat und konnte von einem Trupp unter dem Einsatz von Atemschutz gelöscht werden“, sagte Truppenführer Johannes Ullrich. Anschließend habe die Feuerwehr die Wohnung belüftet, um sie vom Rauch zu befreien.

Eine Person habe beim Verlassen des Hauses im Treppenhaus Rauch eingeatmet und sei vorsorglich vom Rettungsdienst versorgt worden, sagte Einsatzleiter Harnisch. In der Wohnung selbst habe sich zum Zeitpunkt des Brandes aber niemand aufgehalten. Laut anwesenden Bekannten des Mieters, befände der sich auf seiner Arbeitsstelle.

Von Tim Niklas Herholz