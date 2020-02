Döbeln: Fleischermeister verraten und erschossen

Döbeln

Zum 75. Mal jährt sich das Ende des zweiten Weltkrieges in diesem Jahr. Diesem geschichtlichen Fakt hauchten Zwölftklässler des Leistungskurses Geschichte am Lessing-Gymnasium jetzt Leben ein. Sie forschten in Archiven und anhand von Einzelschicksalen und Zeitzeugen über das Kriegsende in Döbeln. Ihre spannenden Ergebnisse präsentierten die Abiturienten am Montagabend. Nach dem Vorabitur am Montagmorgen und vor der Deutschklausur am Dienstag fesselten sie die gut 60 Zuhörer im Döbelner Rathaussaal mit bewegenden Geschichten zur Geschichte.

Schon zum 100. Jahrestag des Endes des ersten Weltkrieges erarbeiteten die Schüler ein ähnliches Projekt.

Von Deutschen Christen und Bekennender Kirche

Luise und Lina etwa hatten sich die Kirche in der NS-Zeit angesehen und forschten mit Unterstützung von Helmut Bunde im Döbelner Kirchenarchiv. Hitler wollte eine evangelische Reichskirche und so gab es auch in Döbeln eine entsprechende Strömung der Deutschen Christen um Pfarrer Otto Pokojewski, die sich der Rassenideologie anpassten und in der Jacobikirche mit Duldung des Kirchenvorstandes ihre Gottesfeiern abhielten. Der Kirchenvorstand beobachtete die Deutschen Christen misstrauisch. Der andere Döbelner Pfarrer gehörte der bekennenden Kirche an. Drei weitere Pfarrer der Region zählten zur Mitte, die sich zwischen beiden Strömungen bewegte und zwischen offener Kirche, Schutz des Glaubens und Anpassung schwankte. „Ich bin heute schockiert, wie mein Glaube, damals politisch instrumentalisiert und Werte verdreht wurden“, sagt Abiturientin Lina Krause, die in ihrer Freizeit die Junge Gemeinde in Döbeln leitet.

Zwangsarbeiterbaracke steht noch im Original

Dem Thema Zwangsarbeit in Döbeln widmeten sich ihre Mitschülerinnen. Zwangsarbeiter gab es eine Menge in Döbeln in verschiedenen Kategorien. Die Schülerinnen beleuchteten das Thema anhand dreier Döbelner Unternehmen, welche Zwangsarbeiter in größerem Stil beschäftigten. Am Ende ihres Vortrages wünschten sich die Mädchen, dass an der noch im Original bestehenden Zwangsarbeiterbaracke an der Leisniger Straße in Döbeln eine Erinnerungstafel angebracht wird.

Im Gasthof Sörmitz (auf der Leinwand oben links) waren französische Zwangsarbeiter untergebracht. An der Leisniger Straße im Gewerbegebiet Döbeln-West steht noch eine originale Zwangsarbeiterbaracke, die heute ein Altpapierhandel nutzt (Bild oben rechts). Quelle: Thomas Sparrer

Hinrichtung wegen blindem Fanatismus

Wieviel Fanatismus und Glaube an den Endsieg kurz vor Kriegsende auch in Döbeln noch vorherrschten, zeigten die Schüler am Schicksal von Fleischermeister Albert Wünsch. Dazu hatten sie sein zugewachsenes Grab auf dem Niederfriedhof besucht und im Chemnitzer Gerichtsarchiv recherchiert. Der Großbauchlitzer war im April 1945 unerlaubt von der Front heimgekehrt und wurde vom örtlichen Polizisten Willi Baatz angezeigt. Kampfkommandant Adler ließ ihn auf dem Schießplatz in den Klostergärten wegen Wehrkraftzersetzung erschießen. Sein Verräter Willi Baatz wurde 1947 zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt.

Auch die Geschichte des mutigen Elektromeisters Herbert Näcke dokumentierten die Schüler. Der sorgte dafür, dass Döbeln kampflos und damit ohne Tote, Verletzte und Zerstörungen der Roten Armee übergeben wurde. Seine Leistung werde bis heute in Döbeln nicht gewürdigt, bedauerten die Schüler.

Döbelner U-Boot-Kommandant im Goldenen Buch

Auch aus Interviews mit Zeitzeuginnen wie Christa Woop (Jg. 1934), Annelies Kappler (Jg. 1936) und Annie Niekrawietz (Jg. 1928) sammelten die Schüler spannende Details dieser Zeit.

Zudem bot das Schularchiv des Lessing-Gymnasiums spannende Dokumente, von denen sich die Schüler besonders einige Schicksale aus dem Abiturjahrgang 1932 auswählten. Durch Briefwechsel mit Mitschülerinnen und Dokumente ist etwa das Schicksal von Werner Feicht dokumentiert, der mit 29 Jahren an der Ostfront in der Ukraine fiel. Helmut Rosenbaum vom selben Döbelner Abiturjahrgang erlangte als Kapitänleutnant des U-Bootes 73 Berühmtheit. Als er 1943 den Flugzeugträger Igel versenkte, erhielt er das Ritterkreuz und durfte sich als Kriegsheld im Goldenen Buch der Stadt verewigen. 1944 starb Rosenbaum bei einem Flugzeugabsturz.

Sein Schulkamerad Herbert Ehnert wanderte 1930 nach Kolumbien aus und entgeht so dem Krieg, den er in seinen Briefwechseln mit Schulkameradinnen sehr kritisch betrachtet.

Von Thomas Sparrer