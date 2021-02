Döbeln: Fliegende Fäuste bringen 27-Jährigen hinter Gitter

Döbeln/Chemnitz

Er zog prügelnd durch Döbeln. Jetzt gab es dafür im Amtsgericht die Quittung. Strafrichterin Ines Opitz verurteilte einen vielfach vorbestraften 27-Jährigen zu zwei Jahren Haft. Ohne Bewährung. Das gab es als Gesamtstrafe für gefährliche Körperverletzung, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Diebstahl, wie Karin Fahlberg, Presserichterin des Amtsgerichtes Döbeln, auf Nachfrage mitteilt.

Der schwerste Brücken unter den Tatvorwürfen war wohl die gefährliche Körperverletzung. Gefährlich deshalb, weil der 27-Jährige laut Auffassung des Gerichts gemeinsam mit einem Komplizen den Geschädigten zusammengetreten hat. Bei sechs Monaten Haft beginnt der Strafrahmen.

Große Blutlache

Der Angeklagte schlug demnach einen 27-jährigen Döbelner im Juni des vergangenen Jahres vor seinem Haus mehrfach mit der Faust ins Gesicht und trat ihn, am Boden liegend, mit den Füßen. Dabei erlitt sein Opfer schwere Verletzungen, darunter eine Nasenbeinfraktur und eine Schädelprellung. Der Polizeihauptkommissar, der damals zum Einsatz gerufen wurde, erinnerte sich an eine große Blutlache vor der Tür und eine Blutspur, die bis zur Wohnung des Opfers führte.

Wenige Wochen später suchte der Angeklagte das Opfer erneut auf und knöpfte ihn sich wieder vor. Auch diesmal gab es Schläge und Tritte für den am Boden liegenden Mann. Zudem soll der Angeklagte nicht allein sondern in einer Gruppe auf den Geschädigten losgegangen sein. Und bereits im November 2019 kassierte ein 26-jähriger Döbelner am Kaufland drei Kopfnüsse. Zuvor nahm der Angeklagte ihm das Tablet weg und warf es in die Flutmulde. Deshalb wurde er jetzt auch wegen Sachbeschädigung verurteilt.

Den Diebstahl, für den der Angeklagte ebenfalls verurteilt wurde, gab er bereits vor Beweisaufnahme am ersten Prozesstag zu. Er klaute bei Penny und Kaufland Waren für Kleckerbeträge.

Er soll auch Benz-Räuber sein

Bei den zwei Jahren Haft des Amtsgerichts wird es womöglich nicht bleiben. Den nächsten Auftritt vor Gericht hat der junge Mann in Chemnitz. Dort verhandelt die 1. Große Strafkammer eine Anklage wegen schwerer räuberischer Erpressung (Mindeststrafe: drei Jahre Haft) und weiterer Tatvorwürfe. In der Nacht auf den 21. Juli vergangenen Jahres raubte laut Medienmitteilung der Polizei ein Täter einen Mercedes in der Döbelner Albertstraße.

Er habe dazu einen 35-Jährigen mit einer Pistole bedroht und die Herausgabe des Autoschlüssels gefordert. Bei einer Polizeikontrolle flüchtete der Fahrer und lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, die bei ihrer Suche sogar Hubschrauber einsetzte. Kurze Zeit später tauchte der geraubte Mercedes in Colditz auf. Er war gegen einen Baum geprallt und ausgebrannt. Die Staatsanwaltschaft hält den Döbelner für den Benz-Räuber. Wegen des dringenden Tatverdachts und eines Haftgrundes hat der Ermittlungsrichter Untersuchungshaft angeordnet. Seit vier Monaten sitzt der 27-Jährige in U-Haft.

Das Döbelner Urteil ist nicht rechtskräftig.