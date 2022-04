Waldheim

Verbogenes Blech für 6000 Euro gehört zur Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag in Waldheim ereignete. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 24-jährige Fahrer eines Ford gegen 11.45 Uhr auf der Mittweidaer Straße in Richtung Härtelstraße. Etwa in Höhe der Bushaltestelle „Postamt“ überholte der Mann einen vor ihm fahrenden Opel (Fahrer: 28). In der Folge scherte der 24-Jährige mit seinem Ford offenbar zu zeitig nach rechts ein, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem Opel kam. Verletzt wurde bei dem Unfallgeschehen niemand. Jedoch entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Von daz