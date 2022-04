Waldheim

Gegen eine Steinmauer fuhr ein 69-Jähriger am Sonntag. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, was der Mann gegen 17.40 Uhr auf der Kriebsteiner Straße unterwegs. Etwa 500 Meter nach der Einmündung Am Schulberg kam er in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Mauer. Der 69-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An dem Ford entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Von daz