Grünlichtenberg

Schmutzige Füße und verschrumpelte Äpfel. Dass auch von solchen Motiven eine Faszination ausgeht, ist bald in der Kirche Grünlichtenberg zu sehen. Dort stellen Martina Gehrt und Susan Braune ihre Fotokunst aus. Und zu den abgelichteten Motiven gehören natürlich nicht nur verschrumpelte Äpfel und verschlammte Füße. Wobei man sich bei diesem Bild, wie es entstanden ist und warum jemand mit nichts als Socken an den Füßen in einem Schlammloch rumhüpft?

Ausstellungen seit 2014

„Augenblicke – kleine Kostbarkeiten aus der Schatzkammer unserer Heimat“ heißt die Fotoausstellung, welche die Besucher ab Heiligabend zur „offenen Kirche“ besichtigen können. Vernissagen und ähnliches verbieten sich ja gerade wegen Corona. „Seit 2014 zeigen wir solche Ausstellungen in unserer Kirche. Die erste bestritt 2014 Matthias Löwe aus Waldheim“, sagt Michael Kreskowsky vom Kirchenvorstand, der sich auch immer sehr, und meistens erfolgreich, um die nichtgeistliche Belebung der schönen Grünlichtenberger Kirche bemüht.

Tolles Gebäude gut ausgelastet

„Das ist die gute Stube des Ortes. Hier kommen viele Leute her, die sind gar nicht in der Kirche“, sagt Michael Kreskowsky. Und Susan Braune ergänzt: „So ist dieses tolle Gebäude doch gut ausgelastet, nicht nur mit den zwölf Leuten, die sonst immer zum Gottesdienst kommen.“ Menschen mit losem oder gar keinem Kirchenbezug treffen sich in der Grünlichteberger Kirche auch zu traurigen Anlässen. Denn das Gotteshaus steht ihnen auch bei weltlichen Beerdigungen offen und das kostet nicht mal extra.

Fotografieren als Ausgleich

Die Vergänglichkeit findet sich motivisch auf vielen Bildern von Martina Gehrt. Eindrucksvoll ist ein Foto einer welkenden Lampionblume. Von der Blütenhülle ist nur ein Gerippe übrig. „Ich fotografiere oft ganz simple Sachen. Beim zweimal hinschauen sieht man bei diesen Dingen oft das Große im Kleinen“, sagt sie. Ähnlich sieht das Susan Braune. Für sie ist das Fotografieren auch ein Ausgleich, ein Moment des Innehaltens.

Die Bilder zu fotografieren war auch nicht das, was den beiden Fotografinnen die Arbeit machte. Es war die Auswahl der Werke für die Ausstellung. „Da sind wir zwischendurch schon mal ganz schön verzweifelt“, sagt Susann Braune. „Am Anfang sieht man ja immer nur seine Lieblingsbilder. Das verändert sich aber, je länger man darüber sitzt“, sagt Martina Gehrts.

Christvespern an Heiligabend

Aber sie haben die schwierige Qual der Wahl bewältigt. Am 25. Dezember ist offene Kirche. Und an Heiligabend werden wohl nach langer Zeit mal wieder Gottesdienste in der Grünlichtenberger Kirche stattfinden. Drei Christvespern sind geplant. Es gilt 3G. „Ob es ein Krippenspiel gibt, steht noch nicht zu 100 Prozent fest“, sagt Michael Kreskowsky. Das hängt davon ab, ob die Schule offen bleibt. Die „normalen“ Gottesdienste hat die Gemeinde erstmal ausgesetzt. Es sei nicht möglich, die Hygienebestimmungen zu überprüfen. „Und am Ende müssen wir noch die geimpfte Oma wegschicken, die keinen Impfausweise dabei hat. Das wollen wir nicht“, sagt Michael Kreskowsky.

Von Dirk Wurzel