Döbeln

100 Seiten Papier, Lehr- und Stundenpläne, Zeugnisse, Nachweise und Bauzeichnungen für das Genehmigungsverfahren der neuen Freien Oberschule in Döbeln liegen jetzt im Landesamt für Schule und Bildung in Chemnitz. Ende November haben die Vorstände des Vereins „Freie Landschule e.V.“, Sven Rockstroh, Susann Gasse, Thomas Sparrer und Doreen Laschet, die Unterlagen unterschrieben und fristgemäß in der Chemnitzer Behörde abgegeben. Damit hat die Freie Landschule der Generationen in Döbeln einen weiteren Meilenstein für ihre Gründung erreicht. Am 26. August 2022 wollen die Schulgründer mit den ersten 48 Kindern der Klassenstufen fünf und sechs an den Start gehen und in den folgenden Jahren zur ersten Freien Oberschule in der Region Döbeln mit den Klassenstufen fünf bis zehn wachsen.

Viele Weichen haben die ehrenamtlichen Schulgründer mittlerweile stellen können. Das Lehrerkollegium ist gefunden. Auch das Fach Geografie ist mittlerweile bestens besetzt. Lediglich für Musik und Sport sucht der gemeinnützige Schulträgerverein aktuell noch entsprechend ausgebildete Lehrkräfte beziehungsweise geeignete Quereinsteiger.

Steiniger Weg zum Kredit

„Etwas steiniger war der Weg zuletzt noch bei der Finanzierung des Schulstartes und der ersten drei Schuljahre“, erklärt dazu Sven Rockstroh vom Vorstand des Vereins. Die einzügige Freie Oberschule wird sich nach ihrer Genehmigung durch die Bildungsagentur zum größten Teil durch staatliche Zuschüsse und einen Elternbeitrag finanzieren. Für die ersten drei Jahre einer Bewährungszeit müsse die Schule allerdings mit halbierten Zuschüssen auskommen. „Deshalb müssen wir als ehrenamtliche Schulgründer zunächst Kredite aufnehmen, um den Schulbetrieb ordentlich absichern zu können. Die andere Hälfte der Zuschüsse wird ab dem vierten Jahr nachgezahlt und dient der Tilgung aufgenommener Kredite“, erklärt Sven Rockstroh weiter. Erste vielversprechende Gespräche dazu mit einer heimischen Bank und der Bürgschaftsbank Sachsen scheiterten aber zunächst an schwierigen Regularien. Mittlerweile hat die Freie Landschule mit der GLS Gemeinschaftsbank eG eine mit Schulgründungen sehr erfahrene Bank an ihrer Seite. Zudem wird mit einem weiteren regionalen Partner gerade noch über eine Co-Finanzierung verhandelt.

Wer hilft mit im breiten Unterstützernetzwerk?

Somit dürfte in Kürze die komplette Finanzierung des ehrgeizigen Projektes gesichert sein. Dafür allerdings benötigt das Schulgründungsprojekt auch noch die Unterstützung einer breiten, an Bildung interessierten Öffentlichkeit. Denn die Besicherung der notwendigen Kredite soll auch über so genannte Mikrobürgschaften erfolgen. Das bedeutet, dass Menschen, die die Schulgründung unterstützen möchten, dafür Kleinstbürgschaften zwischen 500 und höchsten 3000 Euro für die Dauer der Gründungsphase übernehmen, um danach aus diesen Bürgschaften wieder entlassen zu werden. „Auf ein solches Netzwerk aus engagierten Bürgern und Eltern hoffen wir nun auch in der Region Döbeln“, sagt Doreen Laschet, Schatzmeisterin im Vorstand des Vereins Freie Landschule. Zudem freut sich die Schatzmeisterin zum Jahresende über zahlreiche Spenden von Unternehmen und Unterstützern auf dem Vereinskonto. Damit können zum Beispiel die Kosten des Antragsverfahrens gedeckt werden.

So geht es jetzt weiter

Mit Eltern und Unterstützern sind die ehrenamtlichen Schulgründer des Vereins Freie Landschule aktuell vor allem online vernetzt. Die seit Juni an jedem letzten Mittwoch angesetzten Stammtische wurden zuletzt als Zoom-Meetings online abgehalten. Allein beim Online-Stammtisch am 4. Dezember wählten sich über 20 Eltern ein, um an diesem Sonnabendvormittag mit den Schulgründern ins Gespräch zu kommen und ihre Fragen zu stellen. Am 8. Januar 2022, um 11 Uhr, und am letzten Mittwoch im Januar, (26.1.22), um 19 Uhr, sind die nächsten Online-Stammtische per Zoom-Meeting geplant. Dafür ist auf der Homepage des Vereins unter www.freie-landschule.de mit wenigen Mausklicks eine Anmeldung nötig. Dann wird der Link für die Einwahl zum Online-Stammtisch verschickt. Auf den Seiten des Vereins gibt es zudem die aktuellsten Infos, Links zur Kontaktaufnahme sowie Formulare für die Schulanmeldung zum Herunterladen.

Zudem wird ab Januar ganz intensiv das Ganztagsangebot der Schule vorbereitet. Dafür sucht die Schule Workshopleiter, die spannende und generationsverbindende Ideen auf Honorarbasis umsetzen wollen.

Von daz