Döbeln

Ein echter Hingucker steht derzeit auf dem Betriebshof der Veolia an der Burgstraße in Döbeln. 40 Tonnen schwer ist der Truck. Gezogen wird er von einer futuristischen, feuerroten Sattelzugmaschine im Colani-Design.

Thema Arbeitssicherheit spielerisch anpacken

Das augenfällige Gefährt ist allerdings nicht zu einem Truckertreffen nach Döbeln gerollt, sondern zu Schulungszwecken. Noch bis zum Freitag sollen insgesamt 120 gewerbliche Mitarbeiter der Veolia von verschiedenen Standorten ihr Wissen im Bereich Arbeitssicherheit festigen und zu erweitern. Sie kommen von den Niederlassungen Döbeln und Grimma, aber auch aus Storkow/Mark in Brandenburg, aus Schönebeck an der Elbe oder aus den niedersächsischen Städten Bad Münder, Wagenfeld und Celle. „Der Truck bietet vielfältige Möglichkeiten. Es macht einfach Spaß, das Thema Arbeitssicherheit bei aller Ernsthaftigkeit auch mal spielerisch anzupacken und virtuell Gefahrensituationen zu meistern, die den Kollegen jederzeit in ihrem Arbeitsalltag widerfahren können”, schildert Guillaume Perdu, Leiter Arbeitssicherheit im Veolia-Geschäftsbereich Wasser.

Tore mit der Kraft der Gedanken

Tatsächlich ist die 110 Quadratmeter große Fläche des Trucks vollgepackt mit moderner Technik: Es gibt einen Fahrsimulator, auf dem die Mitarbeiter einen Lkw trotz vielfältiger Ablenkungen sicher ans Ziel steuern müssen. Mit einer Virtual-Reality-Brille sind verschiedene gefährliche Arbeitssituationen zu erleben. Und bei einem Film muss gebuzzert werden, sobald sich eine Gefahrensituation anbahnt. Gegen seinen Kollegen setzt sich durch, wer es schafft, gelassen zu bleiben und sich zu konzentrieren. Dies misst bei „Mindball“ ein mit Sensoren bestücktes Stirnband bei zwei gegenüber sitzenden Personen. In der Mitte befindet sich eine Kugel, die mit der Kraft der Gedanken ins gegnerische Tor getrieben wird.

Ziel: Null Arbeitsunfälle

Mit dieser „Roadshow“ möchte Veolia nach eigenen Angaben neue Impulse setzen und nachhaltige Bewusstseins- und Verhaltensänderungen bei den Mitarbeitern bewirken. „Null Arbeitsunfälle – das ist schon immer unser Ziel“, bestätigt Guillaume Perdu. Deshalb werde sehr viel an verhaltensbedingter Arbeitssicherheit unter dem Motto „Sicher geht vor!” gearbeitet.

Der Arbeitssicherheits-Truck fährt bis Mitte Oktober durch ganz Deutschland und besucht über 50 Veolia-Standorte. Im Herbst steht zudem im gesamten Unterhemen wieder eine Arbeitssicherheitswoche an.

Von Olaf Büchel