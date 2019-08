Döbeln

Ab Montag ist es vorbei mit der Achterbahn-Fahrt zwischen Döbeln und Autobahnanschluss Ost. Die Delle – im Volksmund Gake genannt – wird so zusagen vom Verkehr abgehängt. Zwischen den Gewerbegebieten Ost und der Autobahn geht der neu gebaute Abschnitt der B 175 in Betrieb. Damit verschwindet ein Unfallschwerpunkt. Ein Mensch war vor Jahren bei einem Unfall in der Delle sogar ums Leben gekommen.

Neue Trasse ohne Tücken

Die neue Trasse, auf der nach Aussage des Landesamtes für Straßenbau (Lasuv) ab Montag der Verkehr rollen soll, hat nicht solche Tücken. Sie verfügt über eine gleichmäßige Steigung, überschaubare Kurven, Leit- und Sicherungseinrichtungen an der Seite und ordentliche Fahrbahnmarkierungen.

Die neue B 175. Quelle: Sven Bartsch

In der zurückliegenden Woche sind noch zahlreiche Arbeiten für die Inbetriebnahme des Abschnittes erfolgt, so zum Beispiel die Beschilderung, restliche Markierungen und am Straßenanschluss der neuen Brücke, die die beiden Gewerbegebiete Ost 1a und 1b verbindet, musste noch ein kleiner Höhenunterschied ausgeglichen werden.

Ausbau B 175 geht weiter

Hintergrund für die Teilfreigabe ist der Umstand, dass ab Montag mit dem Ausbau der B 175 am Knotenpunkt Zschäschütz (Chausseehaus) begonnen wird und damit auch der alte Abschnitt der Bundesstraße zwischen Chausseehaus und ATU nicht mehr befahren werden kann.

So läuft der Verkehr

Die Verkehrsführung soll wie folgt sein: Wer stadtauswärts zur Autobahn Ost will, fährt wie bisher ab Marktkaufkreisel durchs Gewerbegebiet. Bei ATU heißt es dann aber nicht mehr rechts abbiegen, auf die alte Trasse, sondern geradeaus über die neu gebaute Brücke. Nach der Brücke führt eine große Schleife links abwärts und schließlich unter der Brücke hindurch und der Kraftfahrer befindet sich auf der neuen B 175, die bis zum Autobahnanschluss Ost führt. Dort soll es nach wie vor eine Ampelregelung geben, weil noch am Südstreifen der Fahrbahn gebaut wird. Diese Verkehrsführung gilt auch in umgekehrter Richtung.

Die Zufahrt nach Zschäschütz über die Kreisstraße 7515 ( Döbeln-Mochau) bleibt laut Lasuv in Betrieb. Diese Kreisstraße ist dann auch über die neue Brücke zu erreichen.

Von Olaf Büchel