Döbeln

Als Telefon-Sextäter trieb ein Döbelner 2016 sein Unwesen und erschreckte in ganz Deutschland die Eltern kleiner Kinder heftig. Sie wollten auf Ebay nur gebrauchte Kindersachen verkaufen. Aber am Telefon hörten die Mütter dann extrem widerliche Dinge sexueller Art. Dafür verurteilte ihn das Jugendschöffengericht des Amtsgerichtes Döbeln im August 2018 zu einem Jahr und zehn Monaten Haft – ohne Bewährung.

Warten auf Godot

Aber das Urteil ist nicht rechtskräftig und der Mittdreißiger auf freiem Fuß. Am Montag sollte er wieder vor Gericht als Angeklagter vor dem Schöffengericht erscheinen. Es ging um Beleidigung und Bedrohung in mehreren Fällen, um Obszönitäten per Telefon. Die Staatsanwaltschaft hat die Sache vorm Schöffengericht angeklagt, weil sie offenbar mit einer Straferwartung von mindestens zwei Jahren antritt. Aber die Verhandlung fiel ins Wasser. Karin Fahlberg, die Vorsitzende Richterin, wartete mit ihren Schöffen sowie Staatsanwältin Jana Hock und Rechtsanwalt Martin Göddenhenrich vergeblich auf den Angeklagten. Zunächst schickte die Vorsitzende die Polizei zur Wohnung des Mannes. Aber der war nicht da. Also erließ die Richterin auf Antrag der Staatsanwältin einen Sitzungshaftbefehl. Sollte ihn die Polizei finden und verhaften können, wartet er im Gefängnis auf seinen nächsten Verhandlungstermin.

Angeklagter selbst Vater

Im Verfahren vorm Jugendschöffengericht im August hatte er die meisten Tatvorwürfe eingeräumt. Er rief bei Leuten an, die im Internet Kinderkleidung inseriert hatten, gab vor, sich für die Ware zu interessieren. Dann kündigte er aber in derben obszönen Worten an, sich an den Kindern zu vergehen, wenn er das Kleid abhole. Der Mittdreißiger ist selbst Vater eines Kindes.

Von Dirk Wurzel