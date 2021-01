Döbeln: Gericht verkündet Haftstrafen-Urteil – da rastet der Kaffee-Räuber aus

Döbeln

Seine kriminelle Karriere begann bereits mit drei Monaten Jugendarrest. Die bekam der damals 15-Jährige für gefährliche Körperverletzung. Weitere Jugendgerichts-Urteile und ein längerer Aufenthalt in der Jugendstrafanstalt Regis-Breitingen folgten. „Ich bin das Vorbild, wie man es nicht macht“, sagte er nun in einem Prozess im Amtsgericht Döbeln. Richterin Karin Fahlberg hatte den Döbelner zuvor darauf angesprochen, welche Vorbildwirkung er für seinen jüngeren Bruder entfalte.

70 Euro oder Hiebe

Das Schöffengericht unter Richterin Fahlbergs Vorsitz verhandelte mehrere Anklagen, die Staatsanwältin Amelie Steffen vortrug. Neben vergleichsweise kleinen Delikten wie dem Diebstahl eines Glases Nutella im Penny und mehreren Hausfriedensbrüchen legte die Staatsanwältin dem 24-Jährigen auch zwei Verbrechen zu Last. So soll er am im Kaufland gemeinsam mit seinem Bruder Kaffee und Energiegetränke gestohlen haben. Als sie der Ladendetektiv beiseite nahm, um den Sachverhalt im Büro zu klären, hätte der Angeklagte den Mann geschlagen und damit Gewalt angewendet, um sich im Besitz des gestohlen Gutes zu halten. So wird einfache Diebstahl ( Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe) zum räuberischen. Die Strafe dafür ist die gleiche wie für einen Räuber, mindestens ein Jahr, in minder schweren Fällen sechs Monate Haft. Außerdem habe der Angeklagte versucht, einen 16-Jährigen abzuziehen. Dieser habe angeblich seine Schwester geschlagen und solle dafür 70 Euro Schmerzensgeld zahlen, sonst würde es Hiebe setzen. Das war als versuchte räuberische Erpressung angeklagt.

Anzeige

Kaufland-Mitarbeiter: Situation war gefährlich

„Ich habe dem nur eine Ansage gemacht, er soll meine Schwester in Ruhe lassen. Geld hat der doch gar keins, der Louis“, sagte dazu der 24-Jährige. Den Kaffeeklau im Kaufland räumte er ein. Aber nicht, sich gegen den Detektiv gewehrt zu haben, um die Beute behalten zu können. „Er hat meinen Bruder angefasst, ich wollte ihm helfen.“ Der Bruder sei zur Seite gegangen, weil Leute aus dem Fahrstuhl wollten. Das habe der Detektiv wohl als Angriff oder Fluchtversuch fehlinterpretiert. „Ich habe gesehen, wie er zusammen mit seinem Bruder was einsteckte, jeder für sich in seinen Rucksack. Die Beiden waren schon sehr aggressiv bei der Ansprache. Dann kam es zu einem Gerangel, ich wurde am Oberkörper getroffen“, sagte der Detektiv. Zwei Kauflandmitarbeiter beobachteten die Szene, griffen aber nicht ein. „Ich muss mal dumm fragen: Sie sind drei gegen zwei und lassen die laufen?“, fragte Richterin Fahlberg einen der Mitarbeiter. „Wir sind ganz normale Marktmitarbeiter und wollten uns keine draufgeben lassen. Wir hatten die Situation als gefährlich eingeschätzt“, antwortete der 20-Jährige Einzelhandelskaufmann.

Bei dem Anklagepunkt versuchte räuberische Erpressung waren selbst Staatsanwältin Steffen die Aussagen der Zeugen zu widersprüchlich, um darauf eine Verurteilung stützen zu können. Sie beantragte daher Freispruch, so wie es auch Rechtsanwalt Carsten Forberger als Verteidiger tat. So musste das Gericht dem angeblichen Geschädigten jedes Wort aus der Nase ziehen. Andere Zeugen schilderten den 17-Jährigen als Lügenbold. Manche von ihnen berichteten aber auch, dass wie er unmittelbar nach der Geldforderung von dieser berichtete und die Polizei verständigt wurde. Auch seiner Mutter schrieb der Jugendliche, dass der Angeklagte Geld von ihm haben wollte.

14 Monate Haft

Das reichte dem Gericht, um ihn auch in diesem Punkt für schuldig zu befinden. „Klar ist der Geschädigte auch kein 100 Prozent korrekter Typ. Aber er hat unmittelbar nach dem Vorfall mehreren Leuten davon erzählt, die dann darauf reagiert haben“, sagte Richterin Fahlberg, als sie das Urteil des Schöffengerichtes begründete: Für die beiden Raubdelikte verhängte es unter der Annahme minder schwerer Fälle ein Jahr Haft als Gesamtstrafe. Dazu kommen noch mal zwei Monate für zwei Diebstähle ( Nutella, Speicherstick), einmal in Tateinheit mit Hausfriedensbruch sowie eines Waffenvergehens (Besitz eines Teleskopschlagstocks).

Zurück ins Gefängnis

Während der Urteilsbegründung fuhr der 24-Jährige immer mehr hoch, schimpfte vor sich hin und auf das Gericht, unterbrach die Richterin. Auch bei seiner letzten Verhandlung wegen gefährlicher Körperverletzung muss er negativ aufgefallen sein, schrieb ihm Richterin Ines Opitz doch ins Urteil, der Verurteilte zeige ein respektloses Verhalten gegenüber den „Organen der Rechtspflege“. Im aktuellen Prozess sagte Richterin Fahlberg: „Bis jetzt haben Sie sich ja ordentlich verhalten.“ Als sie das erneute respektlose Verhalten ansprach, schrie der 24-Jährige wild gestikulieren: „Dann sollen sie doch erstmal mir gegenüber Respekt zeigen.“ Die Vorsitzende beeilte sich daraufhin sehr, die mündliche Urteilsbegründung fertig zu bekommen, hastete durch die Belehrung über die Rechtsmittel und schloss die Sitzung. Justizbeamte fuhren den Angeklagten zurück ins Gefängnis.

Dort sitzt er derzeit eine anderthalbjährige Haftstrafe ab. Er hatte unter anderem seinem minderjährigen Bruder Crystal gegeben sowie eine gefährliche Körperverletzung begangen. Das aktuelle Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel