Döbeln

Auch in der Region Döbeln kommen derzeit zahlreiche Flüchtlinge aus der Ukraine an – darunter auch viele Kinder. Für diese hat sich die Geschäftsführung des Cube-Store Döbeln an der St.-Georgenstraße zu Beginn des Frühlings eine besondere Aktion ausgedacht. Gesucht werden Kinderfahrräder sowie Laufräder für die Kleinsten.Wer also noch welche im Keller oder im Schuppen stehen hat und diese nicht mehr benötigt, kann diese in das Geschäft bringen. Die Mitarbeiter bringen die Fahrräder – bis zur Größe von 24 Zoll – und die Laufräder wieder richtig auf Vordermann. Danach werden sie auf Wunsch an die ukrainischen Kinder übergeben, die die Region dann auf zwei Rädern erkunden können.

Monique Klingenberger (r.), Ella und Egon haben im Döbelner Cube-Store schon einige Kinder-Fahrräder für die ukrainischen Kinder zusammengetragen. Weitere werden gesucht. Quelle: Andreas Neustadt

„In vielen Kellern und Schuppen sind noch Kinderfahrräder in verschiedenen Größen zu finden, die nicht mehr gebraucht werden. Diese kommen dann bei uns einem guten Zweck zu Gute“, sagt Monique Klingenberger vom Cube-Geschäft. Und weiter: „Wir hoffen, dass möglichst viele Fahrräder zusammenkommen.“

Weitere Infos gibt es telefonisch bei Monique Klingenberger unter 03431/7 04 98 88.

Von Andreas Neustadt