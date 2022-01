Waldheim

Wie ist es eigentlich um die Gesundheit im Gefängnis bestellt? Vor dem Hintergrund des Todes von Ayman Eskan M. vor Weihnachten hat lvz.de dazu im Sächsischen Justizministerium und der JVA Waldheim nachgefragt, wo der für den Döbelner Bistro-Mord zu lebenslanger Haft verurteilte Kurde gestorben ist. Auf einer nicht kommerziellen Nachrichtenseite im Internet waren Vorwürfe aufgetaucht, das Personal hätte sich nicht ausreichend gekümmert.

Was sagt das sächsische Justizministerium?

„Ich kann bestätigen, dass es in der fraglichen Nacht am 20. Dezember 2021 bedauerlicherweise zu einem Todesfall eines Gefangenen gekommen ist. Im Übrigen werden von hier aus wegen des laufenden Todesermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Chemnitz keine weiteren Auskünfte zum Sachverhalt erteilt“, teilt Anna Gürtler, Pressesprecherin des Sächsischen Justizministeriums mit. Für weitergehende Fragen zur Gesundheitsvorsorge verweist sie an die JVA Waldheim.

Wie funktioniert der medizinische Dienst?

„Der Medizinische Dienst der JVA ist mit einer Allgemeinärztlichen Praxis in Freiheit gut zu vergleichen und hält die Angebote einer solchen Praxis vor“, sagt Michaela Tiepner, Pressesprecherin der JVA Waldheim. Neben dem Anstaltsarzt kümmern sich im medizinischen Dienst des Gefängnisses sechs hauptamtliche und qualifizierte Krankenpflegefachkräfte um die Gesundheit der Gefangenen. Ein weiterer Altenpfleger ist speziell der Seniorenabteilung zugeordnet. Zum Angebot des medizinischen Dienstes gehören auch Vorsorgeuntersuchungen und Impfangebote. Es gibt sogar tägliche Sprechstunden.

Ayman Eskan M. ist in der Haft verstorben. Quelle: Thomas Sparrer

Externe Ärzte unterstützen das allgemeinärztliche Angebot in der JVA. Zweimal wöchentlich kommt der Zahnarzt, einmal pro Woche praktiziert ein Psychiater hinter Gittern und monatliche Termine beim Optiker und der Fußpflege können die Gefangenen ebenfalls wahrnehmen. Zu Fachärzten, die ja meist außerhalb der Gefängnismauern praktizieren, oder zu speziellen Untersuchungen und Behandlungen führen die JVA-Beamten Gefangene unter den entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen aus.

Was ist bei medizinischen Notfällen?

Michaela Tiepner: „In Abhängigkeit von der Tageszeit und der aktuellen Situation und der Art der Beschwerden des Gefangenen wird entweder der Anstaltsarzt verständigt und die Behandlung kann vor Ort erfolgen, oder der Rettungsdienst und Not-, beziehungsweise Bereitschaftsarzt wird durch den Zentralbediensteten informiert.“

Wie können die Gefangenen bei Notfällen Hilfe holen?

„In der Regel meldet sich der Gefangene beim Stationsdienst. Während der Einschlusszeiten und nachts haben die Gefangenen die Möglichkeit, sich über die Zellenkommunikationsanlage, über die eine Sprechverbindung zum Bediensteten herstellt wird und die sich in jedem Haftraum befindet, zu melden“, sagt die Gefängnissprecherin. Der Bedienstete erfrage dann umgehend das Anliegen des Gefangenen. Selbst bei vorübergehender Abwesenheit des Bediensteten von der Station werden die Rufe an die Zentrale weitergeleitet und von dort bearbeitet. „In Abhängigkeit von der dann festgestellten Situation werden die weiteren Maßnahmen, wie beschrieben, in die Wege geleitet“, sagt Michaela Tiepner.

Was geschieht bei der „Lebendkontrolle“?

Aber auch das Personal hat einen Blick auf den gesundheitlichen Zustand der Gefangenen. „Mindestens im Rahmen der drei täglichen Bestandsüberprüfungen, morgens, nachmittags nach dem Einrücken der arbeitenden Gefangenen in den Haftbereich und abends, erfolgt die Anwesenheitsüberprüfung und die sogenannte Lebendkontrolle“, sagt Michaela Tiepner. Beamte sprechen die Gefangenen morgens beim Aufschluss der Hafträume an und prüfen ihre Reaktionen. „Darüber hinaus können weitere Kontrollen zu festen oder unregelmäßigen Zeitpunkten angewiesen werden , wenn dies der körperliche oder psychische Zustand des Gefangenen erforderlich macht“, sagt Michaela Tiepner.

Von Dirk Wurzel