Döbeln/Dresden

Sextäter leben anscheinend gefährlich im Gefängnis. Davon zeugt ein Prozess im Amtsgericht Dresden. Ein Döbelner soll seinen Zellennachbarn in der JVA Dresden geschlagen haben. Sosehr, dass die Ärzte den Mann im Gesicht operieren mussten. Der 28-Jährige hielt den Mann wohl für einen Sexualstraftäter, im Knast-Jargon „Sittich“ oder „Sitten-Fiffi“ genannt.

Geraubter Benz brennt bei Colditz

Zum Tatzeitpunkt saß der Döbelner in der Anstalt am Dresdner Hammerweg in Untersuchungshaft – unter anderem, weil er dringend tatverdächtig war, am 21. Juni 2020 in Döbeln einen Mercedes-Benz geraubt zu haben. Nach einer wilden Verfolgungsjagd durch Döbeln stand der Benz Tage später brennend am Straßenrand bei Colditz.

Als die Feuerwehren am Unfallort eintrafen, brannte das Auto lichterloh. Quelle: Feuerwehr Colditz

Hausarbeiter kommen rum im Gefängnis. Darum eignen sich diese Gefangenen auch sehr gut als Boten für Nachrichten. „Vom Hausarbeiter wurde mir mitgeteilt, dass ich in der Verhandlung nichts sagen soll“, schilderte nun ein Gefangener der JVA Dresden. Er sagte aber trotzdem aus, belastete den Angeklagten. „Ich kam zurück vom Sozialgespräch in meinen Haftraum. Als die Tür hinter mir zuging, kam Herr H. aus der Toilette und hat mir einen Faustschlag aufs Auge gegeben“, sagte der 39-Jährige. Fest steht, dass die Ärzte der Dresdner Uniklinik den Mann operierten, weil sein Mittelgesichtsknochen gebrochen war. Unmittelbar nach der Tat habe der Angeklagte zunächst zu ihm gesagt, er solle über das Geschehene schweigen. Dann habe der Angeklagte aber selbst den Hausnotruf betätigt. „Er sagte: ,Holt den hier raus, sonst schlag ich ihn tot’.“

„Das erzählt man nicht seinem Budenspanner“

Auch zum Motiv konnte der Häftling etwas sagen: „Er hat auf dem Haftbefehl mein Delikt gelesen – sexuelle Belästigung. Dafür wurde ich aber nicht verurteilt, sondern das Verfahren wurde eingestellt“, sagte der Mann und nannte Richter Roland Wirlitsch, der das Verfahren im Amtsgericht Dresden eingestellt haben soll. Und dass er seinem Zellennachbarn verraten haben könnte, weswegen er damals in Untersuchungshaft saß? Solches fragte Rechtsanwalt Martin Göddenhenrich, der Verteidiger des 28-Jährigen. „Das erzählt man doch nicht seinem Budenspanner. Jeder weiß, was denen passiert in Haft“, bekam der Jurist zu Antwort. Mit „denen“ meinte der Zeuge echte, vermeintliche oder mutmaßliche Sexualstraftäter.

Rein und raus

Rein in den Knast, raus aus dem Knast – so beschreibt der Zeuge sein Leben in den vergangenen 20 Jahren. Er fahre immer mal wieder wegen Delikten der Beschaffungskriminalität oder Körperverletzung ein. Wegen Sexualdelikten aber nicht. Nicht nur der Faustschlag habe ihn fertig gemacht (Angstzustände), sondern auch das Gerede im Gefängnis, er sei ein Sittich. Aber: „Meine Station hält zu mir.“ So habe ihn auch der Hausarbeiter, der ihm von anderen Gefangenen am Dienstag bestellt habe, im Prozess am Mittwoch nicht auszusagen, dazu ermutigt, gerade das zu tun.

Verteidiger auf Freispruch aus

Rechtsanwalt Göddennehrich wunderte sich über folgendes: Als die JVA-Beamten auf den Notruf reagierten und und den 39-Jährigen aus der Zelle holten, stellten sie keine Verletzungen an ihm fest. „Das hat er gut kaschiert, die Mütze drüber gezogen“, sagte einer dieser JVA-Bediensteten aus. Er habe das blaue Auge des Geschädigten erst später gesehen, als er ihm Schmerztabletten brachte. Auch der geschädigte Gefangene gab an, die blutende Wunde versteckt zu haben, um nicht den Opfer-Stempel aufgedrückt zu bekommen.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Trotzdem will der Verteidiger unter Beweis stellen, dass der 39-Jährige die Zelle unverletzt verlassen hat. Darum sollen weitere Zeugen aussagen. Die Verteidigung ist auf Freispruch aus, jemand anderes könne der Täter sein. Zu den Zeugen gehören JVA-Beamte und der dritte Häftling, der am Tattag in der betreffenden Zelle war. Richter Thomas Hassel setzt den Prozess darum fort.

Benz-Raub Fall für BGH

Für den Benz-Raub und weitere Straftaten in Döbeln hat das Landgericht Chemnitz den 28-Jährigen im Mai 2021 zu vier Jahren Haft Gesamtstrafe verurteilt. Dieses Urteil ist aber nicht rechtskräftig. Die Staatsanwältin hatte fast elf Jahre Haft beantragt. Demnächst verhandelt der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs die Revision der Staatsanwaltschaft Chemnitz gegen das Urteil, die eine höhere Haftstrafe für geboten hält. Aktuell sitzt der 28-Jährige wegen seiner fliegenden Fäuste eine Haftstrafe ab, zu der ihn die Strafrichterin in Döbeln für diverse Körperverletzungen verurteilt hatte.

Von Dirk Wurzel