Auf Grund einer Havarie an der Trinkwasserleitung auf dem Gelände der Grundschule Döbeln-Ost musste am Mittwochmorgen die Trinkwasserleitung für die Grundschule, die Kinderkrippe „Farbtupfer“ und das Mehrzweckgebäude, in dem sich der Speiseraum der Schule sowie eine Schulküche befinden, unterbrochen werden. Darüber informiert die Stadtverwaltung Döbeln. Grundschule und Kinderkrippe mussten deshalb geschlossen bleiben.

Schaden offenbar an Zuleitung

„Der Schaden befindet sich offensichtlich in der Zuleitung zum Mehrzweckgebäude.Da alle drei Gebäude leitungstechnisch zusammenhängen, musste die Wasserzufuhr für alle drei gesperrt werden“, erklärt Stadtsprecher Thomas Mettcher.Zunächst soll noch am Mittwoch über ein Provisorium die Wasserzufuhr für das Mehrzweckgebäude wieder hergestellt werden.Danach könne die Wasserzufuhr für die Grundschule und die Kinderkrippe wiederhergestellt werden, so dass ab Donnerstag Grundschule und Kinderkrippe wieder normal besucht werden können, so Mettcher.Die Stadtverwaltung Döbeln als Eigentümerin des Grundstückes sowie beauftragte Installations- und Tiefbauunternehmen würden mit Hochdruck daran arbeiten, den Schaden zu beheben.

