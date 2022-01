Waldheim

In der Stadtsporthalle herrschte am Sonnabend großer Andrang. Ein Handballspiel war es nicht, dass die Leute scharenweise auf den Schulberg strömen ließ. Unterstützt vom DRK-Kreisverband Frankenberg hatten zwei Ärzte eine Impfaktion gestartet. Insgesamt standen 300 Dosen der Impfstoffe von Moderna und Biontech zur Verfügung.

Aus Hartha waren Andrea und Peter Reichel nach Waldheim gekommen, um sich schützende Spritzen geben zu lassen. Über die überschaubare Wartezeit regten sich die Rentner nicht auf. Peter Reichel winkt auf eine entsprechende Frage einfach ab. „Wir sind Rentner“, sagt er. Auch die Anmeldung über die Stadtverwaltung Waldheim habe gut geklappt. „Das ist super organisiert.“ Dabei war Andrea Reichel an anderer Stelle schon mal gescheitert, einen Impftermin zu bekommen – nämlich über die zentrale Terminvermittlung des Freistaates Sachsen im Internet.

Damit eine mögliche Warteschlange nicht im Schneetreiben steht, hatte das DRK vorm Halleneingang ein Zelt aufgebaut. Unter diesem regelten Rotkreuzmitarbeiter erste Anmeldeformalitäten, sagten, wie es lang geht. Nach der richtigen Anmeldung in der Halle folgte das Aufklärungsgespräch bei Konrad Mühmel, Apotheker in Frankenberg und DRK-Helfer.

Er erklärte auch den Harthaern mögliche Impfreaktionen und fragte auch nach Vorerkrankungen, anderen Impfungen und gesundheitlichen Beschwerden. Schmerzen an der Einstichstelle könne es geben und Kopfschmerzen sind auch möglich. Dagegen kann man aber Ibuprofen oder Paracetamol nehmen. „Wichtig ist, dass Sie viel trinken und extreme körperliche Belastung nach der Impfung vermeiden. Also nicht in den Wald gehen und zehn Festmeter Holz machen“, sagte Konrad Mühmel.

Nach dem Aufklärungsgespräch hieß es wieder warten für die Reichels. Aber nicht allzu lange. Sie will ihren Beitrag leisten, um aus der Pandemie herauszukommen, erzählt Andrea Reichel dem Reporter. Da hatte sie bereits ihre Impfung hinter sich und wartete nun auf ihren Mann. Aber auch er kam schließlich dran.

Annett Göbel, Versorgungsassistentin in der Praxis des Waldheimer Arztes Dr. Peter Laub, setzte die Spritze bei Peter Reichel. Sie hat darin Übung. Dr. Laub und sein Team haben bisher fast 4000 Impf-Spritzen verabreicht. In der Praxis am Waldheimer Niedermarkt und bei mobilen Impfaktionen. So war Dr. Laub mit seinen Mitarbeiterinnen auch schon mit dem Impfbus unterwegs, bis nach Großhartmannsdorf weit hinter Freiberg, wie die Freie Presse berichtete, dem äußersten Zipfel des Landkreises Mittalsachsen.

Das Aufrufen der Impfpatienten in Waldheim wirkt ein wenig ungewöhnlich. Bei Impfaktionen, wie zum Beispiel in Döbeln oder Oschatz, ging es nach Namen. In Waldheim dagegen nach Impfstoff. „Wer hat Biontech?“, fragten die Schwestern und auch, wer eine Halbe bekomme. Annett Göbel kann aufklären, was es mit den Halben auf sich hat. „Eine halbe Dosis gibt es zum Boostern, die Erst -und Zweitimpfungen sind ganze Dosen“.

Übrigens bekamen die Geimpften in Waldheim gleich ein digitales Impfzertifikat, also einen Zettel mit QR-Code, den man mit der Covpass-App scannen kann und so seinen Impfstatus auf dem Mobiltelefon hat.

Von Dirk Wurzel