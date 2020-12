Döbeln: Gutscheine für heimische Läden

Döbeln

Das erste Türchen des Stadtwerke-Adventskalenders öffnete sich am Dienstag im Henwi-City-Kaufhaus in der Döbelner Innenstadt. Unter allen Kunden wurden fünf Einkaufsgutscheine für das Kaufhaus zu je 25 Euro verlost. Geschäftsführer Gunnar Fehnle brachte zum Auftakt weitere Gutscheine unter die Leute gebracht. Insgesamt verteilen die Stadtwerke bis Heiligabend Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von über 3000 Euro, um die innerstädtischen Geschäfte, die größtenteils auch Kunden der Stadtwerke sind, zu unterstützen. Aufgrund der neuen Corona-Verordnung durfte aber kein Glücksrad zum Einsatz kommen. Am 2. Dezember läuft die Gutschein-Aktion bei Photo-Porst in der Bäckerstraße, am Donnerstag bei Me&She (Hutmode Flegel) in der Stadthausstraße, am Freitag im City-Haarstudio Neumann, Samstag bei Spielwaren-Fassbinder und am Sonntag vor dem Burger-Café am Ostbahnhof.

Von Thomas Sparrer