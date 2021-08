Döbeln

Das hätte schief gehen können: Ein Schrottfischer hat am Mittwoch auf der Suche nach Altmetall mitten in Döbeln eine Handgranate aus der Mulde gefischt. Der Mann hatte am frühen Nachmittag auf der Fußgängerbrücke in der Ritterstraße/Rud0lf-Breitscheidstraße, gegenüber der Sparkasse Döbeln, einen starken Magneten an einem Seil ins Wasser gelassen. Dabei hatte er plötzlich die eierförmige Granate sprichwörtlich an der Angel.

Hans-Peter Schmidt vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Sachsen zeigt die gefundene russische F1-Handgranate aus dem zweiten Weltkrieg. Quelle: Thomas Sparrer

Er rief die Polizei. Die sperrte die Fußgängerbrücke vorläufig ab. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Sachsen rückte aus Zeithain an. Truppführer Kai Petrisch und sein Kollege Hans-Peter Schmidt sahen sich den explosiven Fund genauer an. „Es handelt sich um einer russische F1-Granate“, sagt Kai Petrisch. „Sie ist mit Sprengstoff gefüllt, hatte aber keinen Zünder. Zum Glück“, sagt der Experte.

Wäre die Granate zündfähig gewesen, hätte es schlimm ausgehen können. Bis zu hundert Meter fliegen die Splitter. Für den Schrottangler wäre das höchstwahrscheinlich tödlich gewesen.

Ursprung der Handgranate unklar

„Die Handgranate aus Döbeln wird nun nach Zeithain gebracht und dort gesprengt“, sagt Hans-Peter Schmidt vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Sachsen, der in Zeithain seinen Sitz hat. Die Männer sind schon die ganze Woche in Bereitschaft. Solche Funde sind für sie Tagesgeschäft.

Ob die Granate reichlich 75 Jahre im Flussbett lag, angespült wurde oder vielleicht auch schon einmal von einem anderen Finder entsorgt wurde, sei schwer herauszufinden. „Wir haben es oft mit Funden zu tun, an Stellen, wo es gar keine Kampfhandlungen im zweiten Weltkrieg gegeben haben soll“, sagt Kai Petrisch.

Von Thomas Sparrer