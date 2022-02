Döbeln: Hat Kleingärtner Vereinskonto geplündert?  

Döbeln

Ein Rentner soll in die Vereinskasse gegriffen haben. Über 3000 Euro habe er sich vom Konto eines Gartenvereins auf sein eigenes überwiesen. Per Strafbefehl hat ihn das Gericht wegen Untreue zu einer Geldstrafe verurteilt. Dagegen hat der Mann Einspruch eingelegt, den jetzt Richterin Anne Mertens im Amtsgericht Döbeln verhandelte.

Überraschende Buchhaltung

Zur Überraschung von Richterin Mertens bestritt der Angeklagte jedoch nicht, die Tat begangen zu haben. Er sei lediglich hergekommen, um die genaue Höhe richtigzustellen. Der Rentner war von 2008 bis 2019 Vorsitzender in seinem Kleingartenverein. In jener Rolle habe er laut Anklage des Staatsanwalts in 21 Fällen Geld auf sein eigenes Konto überwiesen.

Zwar stimmte der Kleingärtner dem grundlegend zu, allerdings bemerkte er, es seien nicht alle Rechnungen vollständig in die Bewertung des Falles mit eingeflossen. Dazu brachte der Döbelner einen Auszug aus seiner Buchhaltung von 2011 mit. Darin schienen die Zahlungen, die auf sein Konto eingegangen waren, erkenntlich zu sein. Außerdem sei ersichtlich, dass er von jenem Geld Einkäufe und Rechnungen für den Kleingartenverein getätigt hätte.

Richterin Mertens bemerkte jedoch, dass es trotzdem noch einen Unterschied zwischen den Einzahlungen und den Ausgaben des Rentners geben würde. Woraufhin der 72-Jährige eingestand, dass er Gelder für eigene Zwecke verwendet habe. Laut ihm schulde er somit dem Verein nur noch zirka 1700 Euro. Auf die Frage des Staatsanwaltes warum er das getan hatte, antwortete er: „Na, das habe ich so gemacht. Weil ich manchmal im Monat Geld gebraucht habe.“

Missverständnis

Durch den mitgebrachten Buchhaltungsauszug stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei dem Einspruch um ein Missverständnis handelte. Der Döbelner ging davon aus, dass die ihm angedrohte Strafe von 6000 Euro der Summe seiner Veruntreuung entspreche. Er jedoch dem Kleingartenverein gar nicht so viel Geld schulde.

Richterin Mertens und der Staatsanwalt konnten den Angeklagten jedoch beruhigen. Die Strafe entspreche nicht der Höhe des veruntreuten Geldes. Außerdem müsse sie auch nur entrichtet werden, insofern er dem Verein die noch ausstehende Summe nicht zurückzahle.

Somit zog der Döbelner seinen Einspruch zurück. Denn der Strafbefehl sah eine Verwarnung mit Strafvorbehalt vor. Auflage: Der Rentner zahlt das veruntreute Geld zurück und verhält sich auch sonst zwei Jahre lang straffrei. Dann fällt auch die Geldstrafe weg. Und im Bundeszentralregister steht auch nichts darüber.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für den 72-Jährigen gilt es nun innerhalb von zwei Jahren den noch ausstehenden Betrag an den Kleingartenverein in Raten zurückzuzahlen. Die genaue Höhe werde nach einer erneuten Auswertung bestimmt. Bei der Urteilsverkündung wurden allerdings vorläufig mindestens 1700 Euro festgelegt.

Von Philip Fiedler