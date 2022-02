Roßwein/Döbeln

Vor reichlich drei Jahre posierte er noch im „Roßwein-wehrt-sich-T-Shirt“ auf einer rechten Demo in Chemnitz. Neben ihm zeigt das auf Facebook geteilte Bild einen weiteren Roßweiner, der die gleiche Oberbekleidung trägt und der vielfach vorbestraft ist, für seine letzte Tat (Beihilfe zum Crystal-Schmuggel) ins Gefängnis soll.

Auf diesem Bild posiert der Angeklagte mit einem anderen vielfach vorbestraften Roßweiner. Quelle: daz

Auch dem Mitdemonstranten vom Spätherbst 2018 lag jetzt eine Drogenstraftat mit Crystal zur Last. Der 25-Jährige soll zehnmal in seiner Roßweiner Wohnung jeweils 0,1 Gramm Crystal-Meth an einen damals 15-Jährigen verkauft haben. Auch wenn die Mengen gering sind, ist die Weitergabe von Drogen an Minderjährige kein Bagatelldelikt, sondern ein Verbrechen. Das Betäubungsmittelgesetz sieht dafür pro Tat grundsätzlich eine Strafe von mindestens einem Jahr Haft vor. Im Falle eines Schuldspruchs hätte der weitere Weg des jungen Mannes auch ins Gefängnis führen können.

Angeklagter bestreitet Tatvorwurf

„Ich habe nichts an die Leute verkauft. Ich kennen die auch bloß über eine Freundin. Die waren auch nicht in meiner Wohnung“, bestritt der 25-Jährige den Tatvorwurf. „Wie kommt dann der Zeuge dazu, Sie zu belasten?“, fragte Richterin Christa Weik, Vorsitzende des Schöffengerichts, beim Angeklagten nach. Sie erntete Schulterzucken und einen kritischen Kommentar des Verteidigers wegen dieser Frage.

Ein Zeuge springt dem Angeklagten bei

Der jugendliche Käufer des Crystals sprang dem Angeklagten in seiner Aussage bei. „Ich bin doch in meinem Verfahren freigesprochen worden. Ich habe mit dem Herren nichts zu tun gehabt“, sagte er. Der nunmehr 17-Jährige kenne den Angeklagten nur flüchtig. Freigesprochen wurde er übrigens nicht, brachte Richterin Weik in Erfahrung. Das Verfahren um die Tatvorwürfe wegen des Crystals-Kaufs hatte das Jugendgericht in seinem Fall nur eingestellt, weil die Strafe dafür im Hinblick auf die Strafe für andere Taten nicht beträchtlich ins Gewicht gefallen wäre.

„Kein Geheimnis, dass der sowas macht“

Der Kumpel des 17-Jährigen konnte sich aber noch an die Drogengeschäfte erinnern, die laut Anklage zwischen März 2020 und Januar 2021 stattfanden. „Es ist doch kein Geheimnis, dass der Meyer* sowas macht“, leitete er seine Aussage ein. Drei bis vier Mal habe sich sein Kumpel beim Angeklagten Crystal gekauft. Ob er selber auch schon mal Crystal genommen habe, fragte die Vorsitzende. „Ja, das war der größte Fehler meines Lebens.“

Das Gericht wühlte sich noch durch die Aussage, die der Belastungszeuge bei der Polizei gemacht hatte, hörte die Vernehmungsbeamtin als Zeugin. Bei der Kontrolle einer Personengruppe auf der Goldbornstraße habe die Polizei den Zeugen festgestellt, der Betäubungsmittel bei sich hatte. Bei dem anderen Zeugen fanden die Beamten eine DVD-Hülle mit Anhaftungen von Crystal. Der Belastungszeuge habe dann in der Vernehmung ausgesagt, der Angeklagte habe seinem Kumpel das Crystal verkauft.

Mildere Strafe wegen minder schwerer Fälle

„Der Zeuge hat einen glaubhaften Eindruck hinterlassen. Zudem ist dem Angeklagten Crystal nicht fremd“, sagte Richterin Weik, als sie das Urteil des Schöffengerichts begründete: Schuldig der dreimaligen Weitergabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige, ein Jahr Haft als Gesamtstrafe mit Bewährung. In den übrigen sieben Fällen sprach das Gericht den Angeklagten frei. „Die kannte der Zeuge nur vom Hörensagen“, so Richterin Weik. Weil die Taten lange zurück liegen und der Wirkstoffgehalt unbekannt ist, nahm das Gericht minder schwere Fälle an und konnte eine mildere Strafe verhängen.

Die Staatsanwältin hatte neun Monate Haft beantragt, der Verteidiger Freispruch. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

*Name geändert

Von Dirk Wurzel