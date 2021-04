Döbeln: Haus brennt in der Bahnhofstraße

Döbeln

Am Dienstagabend, gegen 18.25 Uhr, kamen Feuerwehr und Polizei in der Bahnhofstraße zum Einsatz. In einem leerstehenden Wohnhaus war offenbar Unrat im Dachgeschoss in Brand geraten. Die Flammen konnten schnell gelöscht und ein weiteres Ausbreiten verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor. Aufgrund der Löscharbeiten wurde die Bahnhofstraße kurzzeitig gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Eine technische beziehungsweise elektrische Brandursache wird ausgeschlossen.

Von DAZ