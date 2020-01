Döbeln: Hausbewohner wegen Gasgeruch evakuiert

Döbeln

Aus dem geplanten Bowlingabend von Andreas Riedel am Samstag wurde nichts. Gegen 18.50 Uhr alarmierten Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Friedrichstraße Nummer 2 in Döbeln die Feuerwehr, weil sie Gasgeruch festgestellt hatten und Einsatzleiter Riedel sowie 18 weitere Kameraden aus Döbeln und Limmritz rückten mit fünf Fahrzeugen aus. Vor Ort wurde mit Hilfe der Messgeräte eine hohe Konzentration Gas festgestellt, was die Kameraden veranlasste, die Bewohner des Hauses zu evakuieren. „Wir haben die Gaszufuhr unterbrochen und die Gefahr durch Belüftung beseitigt“, so Riedel. Gemeinsam mit einem hinzugerufenen Stadtwerke-Mitarbeiter machten sich die Kameraden schließlich daran, die Ursache des Gasaustrittes ausfindig zu machen. „Das ist uns nicht gelungen“, so Riedel. „Nirgendwo konnte ein Leck festgestellt werden.“ Untersucht wurde nicht nur das gesamte Haus Nummer 2 inklusive Dachgeschoss und Keller, sondern auch das Nachbarhaus. Gegen 20 Uhr durften die zehn evakuierten Bewohner des Hauses zurück in ihre Wohnungen. „Ich bin schon mit einem etwas mulmigen Gefühl nach Hause gefahren“, so Andreas Riedel. Die Hausbewohner müssen nun auf den Havariedienst warten, der die Heizungsanlage betreut. Die Polizei ist informiert und beobachtet das Haus auf ihrer Streife.

Von Manuela Engelmann-Bunk