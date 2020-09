Döbeln

Eine Hausfassade an der Dresdner Straße in Döbeln haben bisher unbekannte Täter vermutlich in der Nach zum Sonntag mit schwarzer Farbe besprüht.

Sie brachten zwei Sprüche mit politischem Inhalt, der sich gegen die Polizei richten, in einer Größe von etwa 0,3 Meter mal 0,3 Meter und rund 4,5 Meter mal 2,5 Meter an. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 300 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden durch die Polizei aufgenommen.

Von daz