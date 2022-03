Leipzig/Döbeln

Dieses Verbrechen sorgte für Aufsehen in Döbeln. Ein 28-jähriger vielfach Vorbestrafter raubte einem Bekannten mit vorgehaltener Pistole das Auto und sprichwörtlich das letzte Hemd. Denn der Geschädigte war zur Tatzeit nach einer Trennung obdachlos, hatte seine ganzen Habseligkeiten in dem Mercedes-Benz. Die Strafe für diese schwere räuberische Erpressung ging in vier Jahren Haft Gesamtstrafe auf, die die 1. Große Strafkammer des Landgerichts Chemnitz am 21. Mai 2021 für eine ganze Litanei an Straftaten verhängte. Dabei hatte Staatsanwältin Angelika Rickert fast elf Jahre Haft gefordert.

Revision verworfen

Nun verhandelte der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs die Revision, die die Staatsanwaltschaft Chemnitz gegen das Urteil eingelegt hatte. Das Ergebnis überraschte den Verteidiger, Rechtsanwalt Martin Göddenhenrich. „Die Revision der Staatsanwaltschaft gegen das Urteil des Landgerichtes Chemnitz wird verworfen“, verkündete der stellvertretende Vorsitzende des 5. Strafsenats, der die Verhandlung leitete, dessen Urteil.

Erheblich vorbestraft

Die Staatsanwaltschaft hatte Revision eingelegt, weil die Begründung des Landgerichts-Urteils einen „Erklärmangel“ habe. Das Landgericht habe nicht sicher erklärt, wie es die Vorstrafensituation einbezogen hat, sagte der Vertreter der Bundesanwaltschaft. Der Angeklagte ist erheblich vorbestraft, auch wegen vieler Gewaltdelikte. Der Vertreter des Generalbundesanwalts hatte darum beantragt, das Urteil des Landgerichtes Chemnitz aufzuheben und an eine andere Kammer zur erneuten Verhandlung zurück zu verweisen.

Familie überfallen

Rechtsanwalt Göddenhenrich hatte zwar beantragt, die Revision der Bundesanwaltschaft abzuweisen aber insgeheim nicht damit gerechnet, dass genau das passiert. Mit einer neueren Verhandlung wäre auch eine höhere Strafe für den Döbelner drin gewesen. Die nun rechtskräftigen vier Jahren hatte er für eine ganze Litanei an Vergehen und Verbrechen bekommen, nicht nur für den Benz-Raub. So hatte er gemeinsam mit einem Nazi aus Colditz eine Familie in Döbeln überfallen, um Schulden einzutreiben, die der Sohn der Familie hatte, vermutlich bei einem Döbelner Kleinkriminellen. Der Vater der Familie wurde bei diesem Überfall schwer verletzt. Und dann hatte der 28-Jährige gemeinsam mit einem Heranwachsenden, der als Juwelierräuber vom Obermarkt verurteilt wurde, einem anderen Döbelner die Feuerzeugsammlung geraubt – wobei wieder eine Anscheinwaffe zum Einsatz kam.

Weitere Anklagen

Zur Revisionsverhandlung in Leipzig brauchte der 28-Jährige nicht aus der JVA Dresden anreisen, zu seinen nächsten Gerichtsterminen wird er aber erscheinen müssen – vorgeführt aus der JVA Dresden, wo er in Strafhaft sitzt. In diesem Gefängnis soll er einen Mitgefangenen brutal verprügelt haben, den er für einen Sittenstrolch hielt. Der Strafrichter im Amtsgericht Dresden verhandelt das. Und im Landgericht Chemnitz will die Jugendkammer demnächst eine Anklage wegen räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer in Döbeln verhandeln. Das Jugendgericht ist zuständig, weil der mutmaßlicher Mittäter zur Tatzeit Heranwachsender war. Der Mittäter soll der Juwelierräuber vom Obermarkt sein. Der Strafrahmen für einen räuberischen Angriff auf Kraftfahrer beginnt für Erwachsene bei fünf Jahren Haft, ganz egal, ob ein Täter Beute machte oder nicht.

Von Dirk Wurzel