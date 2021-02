Döbeln: In 20 Jahren fast 90 Instrumente spendiert

Döbeln

In zwanzig Jahren ist ganz schön was zusammengekommen. Seit 2001 hat der Förderverein der Musikschule dieser rund 90 Instrumente spendiert. Möglich ist das nur, weil der Verein ebenfalls zahlreiche Unterstützter hat. Dazu zählen zwei Kreditinstitute aus der Region Döbeln, aber auch viele klein -und mittelständische Betriebe und Geschäfte.

„Die ganze Liste würde gar nicht in die Zeitung passen“, sagt Christa Michel, die Vorsitzende des Fördervereins der Musikschule „Carl Philipp Emanuel Bach“ Döbeln. Sie ist de Unterstützern auf der langen Liste sehr dankbar, denn ohne ihre Hilfe wäre vieles nicht möglich gewesen: Instrumentenkauf, Begabtenförderung, Unterricht für Kinder, deren Eltern sich das nicht so ohne weiteres leisten könnten.

Heute vor zwanzig Jahren fanden sich 22 Menschen zusammen und gründeten den Förderverein. Dieser ist mittlerweile auf 87 Mitglieder angewachsen. Ein großes Festkonzert anlässlich des 20-jährigen Jubiläums ist aber wegen Corona nicht geplant. Zumindest vorerst nicht. „Wir planen ein Konzert für den 13. Oktober in der Nikolaikirche“, sagt Christa Michel. Gehört hat man von der Musikschule seit dem letzten Konzert leider recht wenig – was an Corona lag. Aber in der pandemiebedingten Einschränkungen ist der Förderverein aktiv. Da einige Eltern durch die Pandemie in finanzielle Engpässe gekommen sind, stellt er betroffenen Familien unbürokratisch eine Teilfinanzierung der Musikschulgebühren in Aussicht. „Wir hatten ähnliche Situationen während und nach den Fluten 2002 und 2013“, sagt Christa Michel. Sie befürchtet, dass wegen Corona und des daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen nicht mehr alle Eltern in der Lage sein werden, ihren Kindern die Musikschule zu bezahlen.

In seinem 20-jährigen Bestehen ermöglichte der Förderverein 59 Schülerinnen und Schülern die Begabtenförderung. Und zu den angeschafften Instrumenten gehören nicht nur Blockflöten, sondern auch ein Konzertflügel, Tuben und ein Cembalo. Dazu kommt auch jede Menge Technik, wie Gitarrenverstärker und ein Mikrofon. „Zu unseren Unterstützern gehört auch der Schlagzeuger der Prinzen“, sagt Christa Michel. Die mittlerweile pensionierte Musiklehrerin begleitet den Förderverein seit Anbeginn. Der Drummer der Prinzen unterstützt die Musikschule beispielsweise mit Schlaginstrumenten, die für ihn nach Neuanschaffung zwar ausgedient haben, die aber für die Zwecke der Musikpädagogik immer noch erstklassig sind.

Von Dirk Wurzel