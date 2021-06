Döbeln: In Handel und Gastronomie kehrt Normalität zurück

Döbeln

Mit dem Abklingen des Infektionsgeschehens in der Corona-Pandemie kehrt in die Döbelner Innenstadt ein Stück die Normalität zurück. Mit der neuen Corona-Schutzverordnung des Landratsamtes Mittelsachsen vom Montag ist nun wieder ein Einkaufsbummel und das Stöbern in den Innenstadtgeschäften sowie ein Gaststättenbesuch ohne vorherigen Test möglich. Diese Tatsache und das sonnige Wetter sorgten am Dienstag für viel Leben in der Döbelner Innenstadt und auch zuversichtliche Gesichter bei Verkäuferinnen und Gastronominnen.

„Es sind heute wieder deutlich mehr Leute hier unterwegs“, freut sich Kerstin Harnisch, Fachverkäuferin in der Fleischerei Härtel. Am Eingang der Bäckerstraße bietet sie Passanten Roster und gebackenen Leberkäse an. Hinter ihr im Laden sitzen erstmals wieder die Gäste und essen ihr Mittag im Imbissbereich des Ladens. Wochenlang gab es nur Essen zum Mitnehmen.

Kellnerin Susan Merten freut sich im voll besetzten Biergarten des Hotels Döbelner Hof über gut gelaunte Mittagsgäste. Quelle: Sven Bartsch

Auch bei Petra Kempin, Inhaberin des Hotels Döbelner Hof, sind alle Tische im Biergarten im Hof und alle Tische vor dem Hotel in der Breiten Straße zur Mittagszeit besetzt. „Es kann jetzt ja nur wieder aufwärts gehen“, sagt sie. Doch bis zum Normalzustand wie vor der Pandemie werde es länger dauern, befürchtet sie. Während sich die Gastronomie sicher schneller wieder erholt, könnte es beim Hotelbetrieb mehr Zeit brauchen, bis dieser wieder Fahrt aufnimmt. Für Gäste mit triftigem Grund hielt das Hotel auch in den letzten Monaten ein Grundangebot bereit. Doch die Inhaberin befürchtet, dass sich die Zahl von Geschäftsmeetings und Konferenzen und damit auch ein großer Teil von Hotelübernachtungen halbieren könnte, weil Unternehmen stattdessen per Zoom und Teams online ihre Konferenzen abhalten.

Carmen Breitfeld freute sich bei Photo Porst über wieder bummelnde und kauffreudige Kunden. Quelle: Sven Bartsch

Carmen Breitfeld bei Photo Porst in der Bäckerstraße freut sich ebenfalls, dass die Kunden nun wieder spontan und ohne Testpflicht in den Laden spazieren können. Im Akkord waren bei ihr am Dienstag Passbilder gefragt.

„Ich bin zufrieden. Der Wegfall der Testpflicht erleichtert uns allen das Arbeiten. Vor allem hat das Testen doch einige Kundinnen bei uns im Salon den Friseurtermin etwas verschieben lassen. Das wird nun besser“, sagt Grit Neumann, Inhaberin des City-Haarstudios in der Stadthausstraße. Die Vorsitzende des Stadtwerberinges hat auch deutlich mehr Kunden und vor allem auch neue Gesichter in der Stadt gesehen und ist deshalb in einer positiven Grundstimmung.

Ulf Fischer von der Stadtinformation Döbeln hofft, dass nun auch wieder touristisch einiges passiert. Während des Lockdowns hat die Stadt ihre Souvenirs aktualisiert. Kühlschrankmagneten, Kaffeebecher, Schlüsselanhänger bekamen neue Stadtmotive. Ebenso haben die Postkarten der Stadt neue Motive. „Wir sind voller Tatendrang, wenn es jetzt touristisch wieder losgeht“, sagt er. Gerade wird eine Neuauflage der Stadtpläne überarbeitet und um neue Verkehrswege, wie die im Mai eingeweihte neue Brücke ergänzt. Auch ein neuer Kalender mit Stadtansichten für 2022 ist bereits in Arbeit. Die Highlights bei den Kunden der Stadtinformation sind aktuell die Eintrittskarten für die Seebühne in Kriebstein. Aber auch Tickets für „Lets Dance“ in Riesa oder größere Konzerte 2022 gehen schon wieder gut.

Döbelner Ansichten für den Kühlschrank: Daniela Ganselweit präsentiert den Kunden in der Stadtinfo die neu aufgelegten Döbeln-Souvenirs. Quelle: Sven Bartsch

In der Zwickmühle sind gerade die Döbelner Stadtwerke als Betreiberin des Stadtbades. Wenn im Freibad die Testpflicht entfällt, befürchtet Stadtwerke-Geschäftsführer Gunnar Fehnle, werde es auch das aktuelle Angebot an Testmöglichkeiten nicht mehr geben. Die Sauna im Stadtbad könnte theoretisch ab sofort öffnen für Geimpfte, Genesene und Gäste mit aktuellem Test. „Doch wenn die Testangebote wegfallen, haben wir ein Problem. Ich möchte keinen Saunagast abweisen, weil er keinen aktuellen test auftreiben kann“, sagt Gunnar Fehnle. „Wir müssen eine bessere Lösung finden, die niemanden ausschließt.“

Michael Köhler, Betreiber der meisten Testzentren in der Region wird bis Ende Juni die meisten Zentren zurückfahren. Das Testzentrum auf dem Edeka-Parkplatz soll aber vorerst bleiben. „Wenn die Leute ins Theater wollen, brauchen sie einen aktuellen Test und den sollen sie auch bekommen. Auch Eltern nutzen mit ihren Schulkindern die Spucktests in den Testzentren nach wie vor.“ So könnte es vielleicht doch eine Lösung für Saunagänger im Stadtbad geben.

Von Thomas Sparrer