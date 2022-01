Waldheim

In der Förderschule ist die Kreidezeit vorbei. Dabei sind die neuen interaktiven Tafeln noch gar nicht mal „richtig“ angeschlossen. „Wir haben uns erstmal autodidaktisch gekümmert und die Geräte über Android zum Laufen gebracht“, sagt Heiko Felgener, Leiter der Förderschule Waldheim. Am Dienstag rechnet der Schulleiter mit Technikern, welche die digitalen Tafeln richtig anschließen. Diese laufen dann über Windows.

Interaktive Tafeln sind wie große berührungsempfindliche Computerbildschirme. Zwar kann man mit speziellen Stiften auf den Oberflächen auch was anschreiben. Aber das ist dann eben Schrift auf einem übergroßen Computerbildschirm. Auch Filme und ganze Tafelbilder können die Lehrer und auch die Schüler auf die interaktiven Tafeln einspielen. In der Oberschule gibt es sie schon länger.

Und nun auch in der Förderschule. Deswegen waren die Tafeln zuletzt auch noch mal Thema im Stadtrat. Denn es ist etwas teurer geworden. „Da wir noch keinen Haushalt haben, müssen wir das so machen“, sagte Dirk Erler, Leiter des Bau -und Ordnungsamtes der Stadt Waldheim. Mit „so“ meinte er, dass der Stadtrat per Beschluss die Mittel für die Restarbeiten an den interaktiven Tafeln bereit stellt, was schließlich einstimmig geschah.

Es geht um rund 56 000 Euro. Diese sind für sogenannte Restleistungen notwendig, ohne die die Stadt Waldheim das Bauvorhaben nicht abschließen kann. Und verschieben, bis Waldheim wieder einen bestätigten Haushalt hat, lassen sich die Restarbeiten auch nicht. Denn die interaktiven Tafeln sind bereits geliefert und bei den restlichen Arbeiten geht es unter anderem darum, diese Displays anzuschließen. Eine Verschiebung der Arbeiten würde die Garantiezeiten der Tafeln verkürzen.

Bereits Ende vergangenes Jahres wurden die Tafeln geliefert. Die Stadt bezahlt diese überwiegend mit Fördergeld aus dem Digitalpakt. Um die modernen Geräte in der Schule auch betreiben zu können, waren umfangreiche Arbeiten vorausgegangen, um die baulich-technischen Voraussetzungen zu schaffen.

Von Dirk Wurzel