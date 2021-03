Döbeln: Investor gefunden – Erntebrot offenbar gerettet

Döbeln

Für die insolvente https://www.lvz.de/Region/Doebeln/Sturz-ins-Sommerloch-Erntebrot-Doebeln-meldet-erneut-Insolvenz-anGroßbäckerei gibt es offenbar einen Investor. „Wir sind bei der Sanierung von Erntebrot auf der Zielgraden“, verkündet Insolvenzverwalter Thomas Beck von der Kanzlei Beck Rechtsanwälte. Der Insolvenzplan mit einer Investorenlösung wurde am 24. Februar 2021 beim Amtsgericht Chemnitz eingereicht, die Abstimmung dazu findet am 18. März 2021 statt. „Wir hoffen nun, dass die Gläubiger dem Plan zustimmen und Erntebrot so der Neustart aus der Insolvenz ermöglicht wird“, sagt Thomas Beck. Der Insolvenzplan sieht den Erhalt des Produktionsstandortes in Döbeln vor, sowie der 21 Filialen und 130 Arbeitsplätze.

Aufhebung des Verfahrens geplant

Den Investorenprozess hat die Dresdner Unternehmensberatung ABG Consulting-Partner GmbH & Co. KG angeschoben. Die finalen Verhandlungen verzögerten sich coronabedingt immer wieder, sind aber nun zu einem Ergebnis gekommen. Eine leistungsstarke Investorengemeinschaft möchte die Erntebrot GmbH übernehmen, das Unternehmen bleibt als Rechtsträger und Marke erhalten. Die Investoren sehen großes Potenzial in der Traditionsbäckerei. Geplant sind laut Insolvenzverwalter „erhebliche Investitionen in den Produktionsstandort in Döbeln und das Filialnetz“. Zudem gebe es im Team schon viele Ideen für die Weiterentwicklung des Unternehmens. Stimmen die Gläubiger am 18. März 2021 dem Insolvenzplan zu, ist die Aufhebung des Verfahrens und Übernahme zum 1. April 2021 geplant.

Mitarbeiter stets engagiert

Seit der Insolvenzanmeldung am 8. Juli 2019 war es Insolvenzverwalter Thomas Beck, Geschäftsführerin Elke Lehmann und dem Team gelungen, den Geschäftsbetrieb fortzuführen. „Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie war das eine große Herausforderung. Es hat nur funktioniert, weil die Mitarbeiter stets engagiert an unserer Seite standen und auch die Geschäftspartner diesen Weg unterstützt haben – ein großes Dankeschön dafür“, erzählt Elke Lehmann, die weiterhin als Geschäftsführerin an Bord bleiben soll.

Von daz