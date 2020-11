Döbeln: Jetzt will auch Vodafon schnelles Internet ins Gewerbegebiet Ost bringen

Döbeln

Erst passiert viele Jahre lang so gut wie gar nichts. Nun meldet sich innerhalb kurzer Zeit mit Vodafon ein zweites Telekommunikationsunternehmen, das im Gewerbegebiet Döbeln-Ost künftig Glasfaseranschlüsse und damit super schnelles Internet mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde anbieten möchte.

Telekom meldete sich Ende Oktober

Bereits Ende Oktober hatte die Telekom verkündet, dass rund 120 Firmen im Gewerbegebiet Döbeln-Ost die Chance erhalten, sich kostenlos ans Gigabit-Hochgeschwindigkeitsnetz anschließen zu lassen. „Wenn sich bis zum 31. Januar 2021 mindestens 30 Prozent der dort ansässigen Firmen für einen Glasfaseranschluss der Telekom entscheiden, wird das Gewerbegebiet ausgebaut. Zudem erhalten die Firmen den Einbau des Gigabit-Anschlusses ohne zusätzliche Kosten“, hieß es in der Mitteilung vom 29. Oktober.

Anzeige

Bis 15. Januar entscheiden

Nun zieht Vodafon nach. Von kostenlosen Anschlüssen ist zwar nicht die Rede. Und der Düsseldorfer Konzern geht laut seiner Information vom Montag davon aus, dass 74 Unternehmen im Gewerbegebiet Döbeln-Ost von einem Glasfaseranschluss profitieren sollen. Doch auch er möchte die Döbelner Firmen ans Hochleistungsnetz mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde anschließen. „Damit der mehrere Millionen Euro teure Ausbau wirtschaftlich vertretbar ist, müssen bis zum Ende der Vorvermarktung genügend Unternehmen einen Glasfaser-Anschluss von Vodafone wählen. Die Vorvermarktung beginnt ab sofort und läuft bis zum 15. Januar 2021“, so Vodafon in einer Pressemitteilung. Das heißt, Vodafon will einen halben Monat früher als die Telekom den Sack zu machen und legt sich nicht fest, wie viele Firmen genau mitmachen müssen, damit der Ausbau erfolgen kann. Vodafon will alle potenziell beteiligten Firmen mit persönlichen Anschreiben informieren. Falls eine positive Entscheidung zum Ausbau fällt, dann soll dieser schon in den kommenden zwölf Monaten beginnen. Die Telekom hatte keine Zeitangaben zu einem möglichen Baustart gemacht.

Konkurrenz belebt Geschäft

In der Stadtverwaltung Döbeln war bislang das Telekom-Angebot bekannt, das von Vodafon noch nicht. „Für die Stadt ist es wichtig, dass den Döbelner Unternehmen im Gewerbegebiet eine entsprechende Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird. Die Unternehmen, die Glasfaser möchten, sollen die Möglichkeit erhalten, sich anzuschließen“, erklärt Stadtsprecher Thomas Mettcher.

Warum nach so vielen Jahren ohne jegliche Aktivitäten nun gleich zwei große Anbieter in Döbeln-Ost auf der Matte stehen, hat vermutlich mit der aktuellen Forcierung des Breitbandausbaus und dem Wettbewerb zwischen beiden zu tun.

Von Olaf Büchel