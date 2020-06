Döbeln: Jugendgericht verurteilt Tschechen wegen räuberischer Erpressung

Döbeln

Um mehrere hundert Euro sollen zwei Räuber einen Geschädigten in Döbeln erleichtert haben. Im Dezember 2019 hätten die beiden den Mann mit Gewalt dazu gebracht, ihm das Geld auszuhändigen.

Nun stand einer der beiden vor Gericht – das heißt, er kam zum ersten Verhandlungstag und schwänzte den zweiten. Ein Urteil gab es trotzdem vom Jugendschöffengericht unter Vorsitz von Richterin Marion Zöllner. „Der Angeklagte wird wegen räuberischer Erpressung und Raub unter Einbeziehung des Urteils des Amtsgerichts Döbeln vom 7. Januar 2020 zu einer Jugendstrafe von einem Jahr verurteilt. Die Vollstreckung der Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Die Einziehung von Wertersatz in Höhe von 300 Euro wird angeordnet“, informiert Richterin Karin Fahlberg, Pressesprecherin des Amtsgerichtes Döbeln, auf Nachfrage der DAZ über den Ausgang des Verfahrens.

Wie die DAZ berichtete, hatte sich der 20-jährige Döbelner mit tschechischer Staatsbürgerschaft recht widerwillig zu den Tatvorwürfen eingelassen, diese aber nicht abgestritten, sondern zugegeben. Zudem hatte er nach einigem Nachfragen den Mann benannt, der bei der Tat dabei gewesen soll. Der 20-Jährige schilderte am ersten Verhandlungstag, wie er am Tattag mit anderen Kumpels Bier und Wodka getrunken habe. Er gab auch an, sich mit dem späteren Geschädigten verabredet und auf der Staupitzstraße getroffen zu haben, um in die Wohnung des Angeklagten zu gehen. Dann tauchte allerdings der mutmaßliche Mittäter auf, der den Geschädigten gepackt, auf eine Bank gedrückt und Geld gefordert habe. Der Angeklagte hielt das Opfer dabei am Arm fest.

Urteile gegen abwesende Angeklagte sind zulässig, wenn sie bereits rechtliches Gehör hatten, sprich, sich zu den Tatvorwürfen äußern konnten.

