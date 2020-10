Döbeln: Jugendlicher schlägt Jungen und raubt dessen Fahrrad

Döbeln

Ein zwölf Jahre alter Junge ist am Mittwochvormittag auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofes Döbeln seines Mountainbikes beraubt worden. Die Polizei war dort im Einsatz.

Räuber wartet, bis Fahrrad abgeschlossen ist

Der Junge war kurz zuvor mit einem Freund aus einem Linienbus ausgestiegen und zu seinem vor dem Bahnhof angeschlossenen Fahrrad gelaufen. Dabei hatte er bemerkt, dass sich ein unbekannter Jugendlicher an diesem zu schaffen machte. Als der Jugendliche daraufhin die beiden bemerkte, ging er davon. Während der Zwölfjährige in der Folge sein Mountainbike abschloss, näherte sich der Jugendliche den Kindern von hinten, schubste den Freund unvermittelt beiseite und schlug den Zwölfjährigen. Anschließend nahm der Täter das orange-schwarz-rote „Cube“ im Wert von rund 700 Euro an sich, fuhr in Richtung Kreisverkehr und bog anschließend in die Bahnhofstraße ab. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Täter trug Nasenring

Der Zwölfjährige beschrieb den Angreifer wie folgt: Er sei circa 15 bis 16 Jahre alt, schätzungsweise 1,80 Meter groß, schlank und hat einen hellen Teint. Er war mit einer schwarz-roten Jacke bekleidet sowie einer dunklen Jogginghose. Weiterhin trug er eine dunkle Mütze. Auffällig beim Täter war zudem ein pink-silberfarbener Nasenring, welcher nach unten geöffnet sei.

Weitere Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat am Bahnhofsvorplatz gemacht haben oder Angaben zum unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Unter Telefon 03431 659-0 können sich Zeugen an das Polizeirevier Döbeln wenden.

Von daz