Döbeln

Lautes Geschrei dröhnte am Montagabend über den Döbelner Obermarkt. Ein Mann war offenbar nicht damit einverstanden, dass ihn die Polizei kontrolliert. „Ich will bloß zum Abendbrot essen“ und „passt mehr auf die Linken auf“, rief der Mann. Die Beamten der Bereitschaftspolizei waren vor Ort, um eine Versammlung der Coronaskeptiker abzusichern. Diese begann kurz nach der polizeilichen Maßnahme gegen den Schreihals.

Was war da los? „Die Beamten wollten ihn kontrollieren, weil er sie beleidigt hatte“, sagt Doreen Göhler von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz. Aber der Mann weigerte sich, wollte zunächst auch nicht seine Personalien angeben. Nach Worten von Doreen Göhler gelang es den Bereitschaftspolizisten dann doch noch, die Identität des Tatverdächtigen festzustellen. So konnte er schließlich gehen und musste nicht mit aufs Revier. Er hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte an der Backe.

Im Umfeld der Versammlung soll zudem eine junge Frau geschlagen worden sein. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, erschien eine 18-Jährige in der Nacht auf Dienstag mit ihrer Mutter im Polizeirevier Döbeln und gab an, dass sie mehrere Personen geschlagen hätten. Die junge Frau gab an, dass sie sich wohl auf dem Heimweg von einer Versammlung in Döbeln befunden hatte, als sie plötzlich in der Theaterstraße Stimmen hinter sich gehört und einen Schlag bekommen habe. In der Folge hätten sie vier bis fünf Männer umstellt und geschlagen. Danach waren die Unbekannten verschwunden und die 18-Jährige hatte sich nach Hause begeben.

Da die junge Frau offensichtliche Verletzungen erlitten hatte, brachten sie die Beamten zunächst zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat, und ob diese möglicherweise mit der Versammlung in Verbindung steht, aufgenommen.

Von Dirk Wurzel