Döbeln: Junges Mädchen kocht erfahrene Piloten ab

Großsteinbach

Zum dritten Seifenkistenrennen mit den Döbelner Stadtwerken und der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt kauft ein Mädchen den Männern den Schneid ab.

Mit der Siegerzeit von einer Minute, 20 Sekunden und 62 Hundertstel-Sekunden geht Vanessa Schumann durch das Ziel. Mit ihrem Ghost Car lässt die Jugendliche, die in der Klasse der 13- bis 15-Jährigen startet, die Favoriten und Seifenkisten-Haudegen der Sonderklasse hinter sich.

Zu denen gehört der 22-jährige Marvin Köhler aus Zschopau, Inhaber des Streckenrekords von einer Minute, 8 Sekunden und 142 Hundertsteln.

In der offenen Rennklasse holt Köhler den Sieg mit seinem Sidecar Evo II. Er braucht Sekundenbruchteile länger als Vanessa Schumann, nämlich eine Minute, 20 Sekunden und 119 Hundertstel.

Auf die Pampe, fertig los... Per Funk sind die Verantwortlichen an Start und Ziel verbunden. Quelle: Sven Bartsch

„Die Strecke ist mit dem neuen Fahrbahnbelag langsamer“, schlussfolgert Sebastian Gasch von den Organisatoren. Erst vor vier Wochen sei die Straße fertiggestellt worden – mit der aus seiner Sicht unglücklichen Folge, dass die Kisten jetzt langsamer rollen.

1100 Meter lang ist die von erfahrenen Seifenkisten-Piloten geschätzte Strecke, weiß Werner Fröse aus Neuhausen im Erzgebirge, mit 81 Jahren ältester Teilnehmer. Beim Rennen vom Gewerbegebiet Fuchsloch in den Ort Großsteinbach wird er in der offenen Rennklasse Zweiter nach Köhler. Markenzeichen an seinem Fröse Pfeil ist die Kühlerfigur Arthur, der Engel. „Den musste ich nach diversen Crashs schon mehrfach ersetzen“, lacht Fröse. „Der ist gar nicht mehr so leicht zu bekommen.“

Werner Fröse, mit 81 Jahren ältester Teilnehmer, belegte in der offenen Rennklasse Platz zwei. Quelle: Steffi Robak

Wer nicht der Schnellste ist, jedoch einen originellen Flitzer fährt oder ein tolles Kostüm dabei trägt, findet ebenfalls Beachtung: Zac Lucien Zettler, gestartet in der Kinderklasse der Sechs- bis Achtjährigen, punktet mit seinem Traktor einschließlich Hänger und einer darin transportierten Plüsch-Kuh. Das Publikum bewertet Lilly Neidert als Starterin mit dem besten Kostüm. Sie fährt als Nonn plus Ultra.

Zu Besuch im Märchenland: Eine Seifenkiste mit Pitti und Co. brachte Stefan Lein (rechts) an den Start. Quelle: Sven Bartsch

Wimpel und Girlanden an Zäunen, Sonnenschirme und Gartenstühle draußen, Getränke gekühlt, Strecke gesichert: So war alles bereit für das dritte Seifenkistenrennen mit 46 Teilnehmern. Ein Bobby-Car-Rennen vom Kindergarten und ein kleines Dorffest machten den Tag komplett.

Hier noch die Gewinner der anderen Klassen: In der Kinderklasse 1 der Sechs- bis Achtjährigen gewann Lea Lehmann mit ihrem Fahrzeug Green Apple, in der Kinderklasse 2 der bis 12-Jährigen Ben Wuttke mit seinem V8 Lamborghini. In der Klasse der Erwachsenen holte Dietmar Schmalz mit seinem Hausmeister Racing den Sieg.

Ben Wuttke holte mit seinem V8 Lamborghini Platz 1 in der Klasse der 9 bis 12-Jährigen. Quelle: Bartsch

Von Steffi Robak