Döbeln: Kinderpornos kommen Hartz-IV-Empfänger teuer zu stehen

Döbeln

Als wirklich letzte Warnung wertete Richterin Nancy Weiß am Donnerstag das Urteil für einen 40-jährigen Döbelner am Amtsgericht. Dreizehn Vorstrafen hat er mitgebracht, mit einer Geldstrafe von 125 Tagessätzen zu je zehn Euro kommt nun noch etwas auf seine Liste. Richterin Weiß sprach den Hartz-IV-Empfänger der Körperverletzung und des Besitzes von kinder- und jugendpornographischer Schriften schuldig und verhängte die Gesamt-Geldstrafe als Rechtsfolge dafür.

Haare ausgerissen

Äußern wollte sich der Döbelner nur zum Punkt der vorsätzlichen Körperverletzung. Er soll im Spätsommer 2018 seine damalige Freundin angegriffen haben. Nachdem sie, Freunde und auch der Angeklagte zunächst friedlich, jedoch auch stark angetrunken, auf dessen Balkon gegrillt haben, verließ der Angeklagte die Gesellschaft, um einen Bekannten zu begrüßen. Aber dieses erste freundliche Treffen sei schnell eskaliert, so die Zeugin. Die Geschädigte, die sich zwischen die beiden Männer stellte, wurde schließlich das Ziel der Aggressionen des Angeklagten. Dabei riss er ihr etliche Haare aus. Sie habe eine Beule und mehrere Tage Kopfschmerzen gehabt, wie die junge Frau selbst später im Zeugenstand erklärte.

Der Angeklagte konnte sich zwar noch an den Streit erinnern, aber nicht mehr an die Körperverletzung. Positiv wertete Richterin Weiß, dass sich das Verhältnis zwischen Angeklagtem und Geschädigter bereits geklärt hat. Der Döbelner hatte beide im Vorfeld der Verhandlungen um Verzeihung gebeten. „So kenne ich mich eigentlich nicht“, erklärte er, was die Geschädigte auch bestätigte.

Verdacht nicht unbegründet

Wesentlich schwieriger wurde es beim zweiten Tatvorwurf. Der Angeklagte kennt einen Mann, der bereits wegen Kinderpornografie vorbestraft ist. Darum geriet der 40-Jährige in Verdacht, auch solche strafbaren Inhalte zu besitzen. Dem Ermittlungsrichter reichte dieser Verdacht, um die Durchsuchung der Wohnung des zweifachen Vaters zu genehmigen. Die Polizisten fanden dabei nichts Belastendes, sein Smartphone brachte der Angeklagte später selbst zur Polizei und stritt die Tatvorwürfe dort ab.

Gelöscht heißt nicht gelöscht

Ein Datenforensiker untersuchte das Mobiltelefon. Er sagte nun im Prozess aus. Es befanden sich 20 Bilder mit kinderpornographischen Inhalten auf der Speicherkarte des Smartphones vom Angeklagten, die Kinder unter 14 Jahren bei erzwungenen sexuellen Handlungen zeigten. Hinzu kamen noch zehn weitere Fotos mit jugendpornographischen Inhalten. Die Bilder seien zwar von der Speicherkarte gelöscht worden, doch der Experte betonte: „Gelöscht ist nicht gelöscht.“ Denn er konnte die Bilder wieder herstellen. Auch wann der Angeklagte diese erhalten und zuletzt angesehen hatte, konnte der Forensiker nachweisen.

Für Richterin Weiß war somit klar: So kann es nicht weitergehen. Mit der Geldstrafe möchte sie dem Angeklagten noch ein letztes Mal die Chance aufzeigen, sein Leben zu ordnen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von Vanessa Gregor