Döbeln: Kondom-Dieb wird rabiat

Döbeln

Mit einem rabiaten Ladendieb hatte es die Polizei am Dienstag in Döbeln zu tun. Ein 58-jähriger Ladendetektiv hatte den 37-Jährigen bei einem Diebstahl in einem Einkaufsmarkt an der Schillerstraße beobachtet. Beute: Eine Packung Präservative für rund sechs Euro. Als der mutmaßliche Dieb den Kassenbereich passierte, sprach ihn der Detektiv an. „Unvermittelt schubste der Mann den 58-Jährigen und flüchtete aus dem Markt. Weitere Zeugen hatten ihn in Richtung der Straße Am Viadukt flüchten gesehen“, so Marcus Gerschler von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz.

Aber der Tatverdächtige kam nicht weit. „Kurz darauf konnten alarmierte Polizeibeamte den von Zeugen beschrieben mutmaßlichen Dieb im Zuge der Tatortbereichsfahndung auf dem Friedhofsgelände in der Straße Am Viadukt stellen und vorläufig festnehmen“, so Markus Gerschler weiter. Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen entließen ihn die Polizisten er aus der Dienststelle. Gegen ihn wird nunmehr wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt. Der Strafrahmen für dieses Verbrechen beginnt bei einem Jahr Haft. Der Ladendiebstahl wäre billiger gewesen. Hier drohen Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe, vorausgesetzt der Geschädigte stellt Strafantrag.

Von daz