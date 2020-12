Döbeln: Krematorium an der Kapazitätsgrenze

Döbeln

Das Döbelner Krematorium arbeitet an seiner Kapazitätsgrenze. Der Betrieb hat zudem zusätzliche Kühlmöglichkeiten geschaffen. Hat das mit der Corona-Pandemie zu tun? Die Zahlen, die Krematoriumsleiterin Ariane Romstedt auf Nachfrage der DAZ mitteilt, lassen einen solchen Schluss zu.

Ortstermin auf dem Geyersberg: Innerhalb einer Viertelstunde kommen drei Bestatterfahrzeuge am Krematorium Döbeln an, entladen Särge und fahren wieder ab. Es ist aber nicht so, dass sich die Leichenwagen vor dem Betrieb stauen. Wie die Situation aussieht, schildert Betriebsleiterin Ariane Romstedt in Absprache mit der Geschäftsführung: „Betriebliche Kennzahlen benennen wir nicht. Wir bitten dafür um Verständnis. Derzeit arbeitet das Krematorium Döbeln an der Kapazitätsgrenze. Dies betrifft sowohl die Einäscherungen als auch die Möglichkeiten der Kühlräume.“

Auf dem Gelände steht ein Sattelauflieger, der aussieht, wie eine mobile Kühlzelle oder ein mobiles Kälteaggregat, mit dem sich zusätzliche Räume des Hauses zu Kühlräumen umfunktionieren lassen. Was es damit aber konkret auf sich hat, will das Krematorium nicht mitteilen. So heißt es auf eine entsprechende Frage: „Wir bitten um Verständnis, dass wir uns zu betrieblichen Details nicht äußern möchten. Wir zollen unseren Mitarbeitern größten Respekt, dass sie in einer angespannten Zeit private Pläne und Möglichkeiten der Regeneration zurück stellen, um einen großen Arbeitsaufwand zu schultern. Wir tun, was in unseren Kräften steht, um den momentan schwierigen Betrieb an der Kapazitätsgrenze zu bewerkstelligen. Dazu haben wir auch Möglichkeiten weiterer Lagerkapazitäten zur Kühlung geschaffen.“

In Zahlen sieht das erhöhte Arbeitsaufkommen der Mitarbeiter des Einäscherungsbetriebes so aus: „Die Einäscherungen des Krematoriums Döbeln liegen im IV. Quartal um 15,4 Prozent höher als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum“, so Ariane Romstedt. Von Januar bis November 2020 – also bis zum Beginn des dramatischen Anstieges der Infektionszahlen – hat das Döbelner Krematorium vier Prozent weniger Feuerbestattungen ausgeführt, als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

Im Döbelner Krematorium werden nicht nur verstorbene Personen aus Döbeln eingeäschert. „Allerdings ist das Einzugsgebiet des Krematoriums Döbeln sehr regional geprägt. Im Rahmen der gegenseitigen Unterstützung hat das Krematorium Döbeln auch Einäscherungen aus anderen Städten angenommen. Aktuell ist dies nicht mehr möglich, da die Kapazitäten ausgeschöpft sind“, erklärt Ariane Romstedt.

Das Döbelner Krematorium gibt es seit 1938. Seit 1991 investiert die Betreibergesellschaft regelmäßig in die Einrichtung. 1996 bauten die Mitarbeiter entsprechender Fachfirmen für rund eine Million Euro zwei neue Öfen samt Rauchgasreinigung ein. 2018 ließen die Betreiber die Ofensteuerung und die Filtertechnik auf den modernsten Stand bringen und neue Kühlzellen sowie in der Feierhalle neue Fenster einbauen. Laut einem Bericht der DAZ zum 80-jährigen Jubiläum des Krematoriums finden in diesem pro Jahr 4 500 bis 4 900 Einäscherungen pro Jahr statt. Bis 2018 gehörte der Betrieb zur Entsorgungsgesellschaft Döbeln (EGD), die wiederum seit 2012 zur Jacob Becker GmbH gehört. Seit 2018 ist die EGD-Tochtergesellschaft Krematorium Döbeln GmbH Pächterin der Einrichtung auf dem Geyersberg.

Von Dirk Wurzel