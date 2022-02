Erlebach/Kriebstein

David Cox erreicht die Brunnenquellklause wieder auf dem Landweg. Im vergangenen Jahr musste der Wirt Getränke und andere Waren für die Gaststätte in der Ferienhaus-Siedlung am Nordhäuser Weg in Erlebach über den Kriebsteinsee schippern. Dazu starteten er und sein Sohn am Seeblick in Falkenhain mit zwei voll beladenen Elektrobooten. Auch dieses Restaurant betreibt der Deutsch-Brite.

Ostern wieder öffnen

„Ostern will ich die Brunnenquellklause wieder öffnen, den Seeblick nach den Lockerungen im März“, sagt David Cox. Die Bierfähre für das Lokal in Erlebach wird er aber im Hafen lassen können. Denn die Gemeinde hat den Nordhäuser Weg ausbessern lassen. Dort war die Böschung zur Talsperre hin abgerutscht. Darum kam David Cox mit dem Auto nicht mehr zur Brunnenquellklause und die Siedler nicht an ihre Feriengrundstücke. Nun ist der Landweg wieder offen.

Am Nordhäuser Weg ist der Hang abgerutscht. Quelle: Dirk Wurzel

„Wir haben den Hang ein bisschen abgebaggert und den Weg so verbreitert. Jetzt kommen die Ver- und Entsorgungsfahrzeuge wieder durch“, sagt Kriebsteins Kämmerer Wolfgang Hein, der das Projekt Nordhäuser Weg in Gemeindeverwaltung betreut hat. Aber auch Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler) hat sich in der Sache engagiert. „Ich habe viele Gespräche deswegen geführt“, sagt sie.

Bürgermeisterin engagiert sich für Weg

Hang abbaggern, Weg verbreitern – so einfach wie die Lösung klingt, der Weg dorthin war steinig. Die Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde war dabei noch der vergleichsweise kleinste Stein. „Wir konnten nicht einfach in privates Eigentum eingreifen. Der Weg ist nicht öffentlich gewidmet, nicht einmal als Zufahrtsweg im Grundbuch vermerkt“, sagt Maria Euchler. Sie setzte sich darum noch mal mit allen Beteiligten zusammen, verhandelte mit ihnen und ermöglichte so, dass die Gemeinde Kriebstein den Weg an der Abbruchstelle verbreitern lassen konnte.

Abwasserverband fuhr schwere Geschütze auf

Als der Wegekonflikt im Juli vergangenen Jahres noch schwelte, hatte der Zweckverband Kommunale Wasserver- und Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland (ZWA) Hainichen zeitweise richtig schweres Geschütz aufgefahren. Der ZWA leert Kleinkläranlagen und Gruben der Siedlungshäuser. Als der Nordhäuser Weg gesperrt war, kamen die Entsorgungsfahrzeuge nicht mehr zu den Grundstücken. Schlimmstenfalls hätte der ZWA eine sogenannte Nutzungsuntersagung beantragen, sprich das Gebiet mit 17 Ferienhäusern sperren müssen.

Das ist nun abgewendet. Aber ZWA und Gemeinde haben bereits den nächsten steinigen Weg im Visier. „Wir würden gerne eine Trinkwasserleitung in die Feriensiedlung legen“, sagt Ulrich Pötzsch, technischer Geschäftsführer des ZWA. Bisher haben die Siedler eine eigene Wasserversorgung mit Brunnen. Wie Ulrich Pötzsch sagt, liegt der Verbrauch pro Jahr bei 3000 Kubikmetern Wasser.

Noch genügend Steine zu räumen

An das Vorhaben des ZWA würde sich die Gemeinde gerne anschließen und auf der Trasse der Wasserleitung einen zweiten Rettungsweg in die Siedlung anlegen. Nicht gerade als Asphaltband, sondern eher mit sand- oder erdgebundener Decke. Aber auch bei diesem Vorhaben sind viele Fragen zu klären, die vor allem das Privateigentum anderer Leute betreffen. Es gibt also noch genügend Steine aus dem Weg zu räumen am Nordhäuser Weg.

Wie Eberhard Cohrs am Nordhäuser Weg auffiel

In diesem Jahr feiert die Siedlung das 52. Jahr ihres Bestehens. Einer der prominenten Ferienhausbesitzer dort war zu DDR-Zeiten der Komiker Eberhard Cohrs, der dann in den Westen abgehauen ist. Er dürfte nicht gerade den Beliebtheitswettbewerb der Siedlergemeinschaft gewonnen haben. Soll er doch die Ruhe am Kriebsteinsee durch Party und lautes Motorboot fahren gestört haben. Davon berichten heute David Cox und seine Frau Patrizia. Vor reichlich 30 Jahren erzählte auch Werner Oschatz, ein mittlerweile verstorbener Siedler vom Nordhäuser Weg, diese Geschichte über den „Gleenen middorr großen Gusche“, der an der Talsperre als Störenfried auffiel.

„Dorr Gleene middor großen Gusche“ – Eberhard Cohrs fiel an der Talsperre Kriebstein unangenehm auf. Quelle: MDR

Von Dirk Wurzel