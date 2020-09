Döbeln: Krimineller Vetter beklaut seinen Gönner

Döbeln/Chemnitz

In der Sparkasse kam der Schock. Ein junger Mann hatte das Kreditinstitut in Döbeln eigentlich aufgesucht, um was ganz anderes zu klären. Er staunte nicht schlecht, als ihm die Mitarbeiter eröffneten, dass jemand von seinem neu eingerichteten Konto in drei Tranchen insgesamt 450 Euro abgehoben hatte. Er selbst hatte noch nicht mal die Geldkarte gesehen, sondern lediglich den Brief mit der Geheimzahl erhalten.

Motiv: Geld für Meth

Aber den hatte sein Cousin auch angeschaut. Der Döbelner war zwischen zwei Gefängnisaufenthalten bei dem Verwandten untergekommen, dieser hatte ihn aufgenommen. Der Vorbestrafte fing die Geldkarte ab und hob das Geld ab. Dreimal insgesamt. „Mein Mandant hat das getan, um den Konsum von Betäubungsmitteln zu finanzieren“, räumte Rechtsanwalt Thomas H. Fischer, der den 38-jährigen Crystalnehmer verteidigte, für diesen ein. Weil der Angeklagte in Haft sitzt, war das Amtsgericht Chemnitz zuständig. Dort verhandelte Strafrichter Thomas Kaiser die Anklage wegen Diebstahls und Computerbetrugs. „Jemand bietet Ihnen ein Dach über den Kopf und der kriegt einen Tritt in den Hintern“, sagte der Richter, wie er solch ein Verhalten findet.

Illegale Tour im GWG-Polo

Aber nicht nur diese Tatsache gibt der Geschichte Brisanz. Der kriminelle Vetter war auf Bewährung draußen. Eigentlich sollte er wegen einer ganzen Litanei an Diebstählen in Döbeln für zwei Jahre und neun Monate im Gefängnis sitzen, aber die Reststrafe war ihm zur Bewährung ausgesetzt worden. Ein übliches Prozedere bei guter Führung im Knast. Die zwei Jahre und neun Monate Gesamtstrafe bekam der 38-Jährige unter anderem, weil er die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft (GWG) Döbeln beklaut hatte und mit deren Firmen-Polo rumgefahren war, was als unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs mit ins Urteil einging.

Hoher Schaden bei früherem Einbruch

Bei der GWG hatte er im April 2016 einen hohen Schaden von rund 10 000 Euro verursacht, indem er dort einbrach. Er hinterließ zerstörte Türen, nahm Bargeld und eine Kamera für insgesamt etwa 3000 Euro mit und fuhr mit dem Firmen-Polo davon. Für diesen und ein weiteres Betriebsfahrzeug hatte der Dieb zudem die Papiere eingesteckt. Die GWG musste nicht nur die kaputten Türen ersetzen, sondern auch den Abschlepper bezahlen, der den Polo zurückbrachte. Neue Schlüssel und Papiere musste die Genossenschaft ebenfalls für ihre Fahrzeuge besorgen. So kamen nochmal rund 7000 Euro zusammen.

Kriminell seit 1999

Im Oktober 2016 hatte der 38-Jährige das Schöffengericht im Amtsgericht Döbeln beschäftigt. Da ging es unter anderem um einen Einbruch bei einem Schulverein in Technitz und weitere Diebstähle. „Mein Gott: Seit 1999 begehen Sie Diebstähle. Anfang 30 und schon mehrfach in Haft – da kann man nur noch dafür sorgen, dass die Gesellschaft vor Ihren Taten geschützt ist“, sagte damals Richterin Karin Fahlberg, die Vorsitzende des Döbelner Schöffengerichtes, als sie dessen Urteil mündlich begründete: Zwei Jahre und drei Monate Haft. Dieses Urteil machte das Schöffengericht in Chemnitz dann später noch mal auf und packte die Strafe für die Klauerei bei der GWG mit rein. So kamen die zwei Jahre und neun Monate zusammen. Gesamtstrafenbildung heißt das im Strafjuristendeutsch.

Staatsanwaltschaft will sieben Monate

Zurzeit brummt der Döbelner die Reststrafe aus diesem Urteil nach dem Widerruf der Bewährung in der JVA Dresden ab. Vorher saß er in Zeithain. Bereits in der Haft habe er sich um eine Drogentherapie gekümmert, die bald beginne. Er habe sich selbst für eine Einrichtung mit strengen Regeln entschieden. Trotzdem wollte ihn Amtsanwalt Schmidt als Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft wegen des Diebstahls und Computerbetruges für weitere sieben Monate eingesperrt wissen. Verteidiger Fischer hatte eine Geldstrafe beantragt und deren Höhe ins Ermessen des Gerichts gestellt.

Haftstrafe mit Brücke

Richter Kaiser sprach den kriminellen Vetter des Diebstahls und Computerbetruges schuldig und verurteilte ihn zu vier Monaten Haft. Allerdings baute er ihm über den Paragrafen 35 Betäubungsmittelgesetz eine Brücke in die Freiheit. Diese Vorschrift regelt, dass die Vollstreckung einer Strafe bis zu zwei Jahren Haft zurückgestellt werden kann, bis der Verurteilte eine Drogentherapie absolviert hat. Es ist üblich, die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung auszusetzen, wenn die Therapie erfolgreich war. „Das war ein Vertrauensbruch, wie er größer nicht sein kann“, würdigte der Richter die Tat, als er das Urteil begründete. Er sah zudem einige kriminelle Energie bei dem 38-Jährigen. Schließlich hatte er den Postkasten beobachtet und darauf gewartet, bis der Brief mit der Geldkarte kam.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel